90 % التزام الدوام المدرسي

وطن النهار

بينما اعلنت وزارة التربية، اعتماد جداول امتحانات نهاية الفترة الدراسية الاولى للمرحلة الثانوية للقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني للعام الدراسي 2021/2022، علمت «النهار» ان نسبة حضور الطلبة تراوحت بين 90 % و85% في اغلب المدارس الحكومية، في حين شهدت بعض المدارس غياب نسبة كبيرة من المتعلمين.

وأكدت المصادر، ان المدارس استقبلت الطلاب وفق الاجراءات المعتادة والضوابط والاشتراطات الصحية، لافتة الى ان الفترة الحالية هي فترة تقييم الطلاب في مختلف المراحل الدراسية لاسيما وأن اغلب المدارس المتوسطة والثانوية تقوم باجراء الاختبارات التقييمية واستلام المشاريع وغيرها من الترتيبات الواجب الانتهاء منها قبل بدء اختبارات منتصف العام الدراسي والتي ستنطلق قريبا لتنتهي المدارس المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر مع نهاية دوام يوم 10 يناير المقبل. واعتمد وكيل وزارة التربية للتعليم العام اسامة السلطان، موعد انطلاق اختبارات الفترة الدراسية الاولى للمرحلة الثانوية للاقسام العلمي والادبي والتعليم الديني للعام الدراسي 2021/2022 والتي ستنطلق 29 ديسمبر الحالي وتنتهي 24 يناير المقبل، مؤكدا اهمية اضافة نصف ساعة لطلبة صعوبات التعلم لجميع المواد بناء على قرار مجلس التوجيهات العامة، لذا تمت اضافة 15 دقيقة على زمن الامتحانات لكل مجال دراسي لمنح الطلبة وقتا لقراءة التعليمات والتأكد من عدد اوراق الاسئلة. من جانبه، اهدى وزير التربية د. علي المضف، فوز طالبات الكويت في مسابقة مناهزات اللغة العربية التي اقيمت بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة الى سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد والى سمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد حفظهما الله ورعاهما والى الشعب الكويتي، مشيراً الى ان ما تحقق يعد انجازا جديدا يضاف الى انجازات ابناء الكويت. وقال خلال حفل تكريم الطالبات الذي اقامته التربية بحضور اولياء امور الطالبات الحائزات على الميداليات وعدد من القيادات التربوية ومديرات مدارسهن، ان حصول الطالبات غلا العنزي وغادة العتيبي على ميداليتين ذهبيتين والطالبة جمانة اشكناني على ميدالية فضية لم يأت من فراغ بل جاء بجهود كبيرة بذلت من قبلهن واولياء امورهن والادارات المدرسية، منوهاً الى ان ابناءنا الطلبة يستحقون كل دعم واهتمام ولن نبخل عليهم بذلك.

وعبر المضف، عن شكره وتقديره لكل من كان وراء هذا الانجاز الذي اسعدنا جميعاً، لافتاً الى «انني مهما عبرت عن شعوري بهذه المناسبة فلا استطيع ان اصف حجم الفرحة في قلبي وانا ارى بناتي يحققن مراكز متقدمة نعتز فيها». من جانبها، اكدت الطالبة غلا العنزي الحاصلة على الميدالية الذهبية في مسابقة مناهزات العربية، ان المسابقة سادها روح المحبة والاصرار على تحقيق الميدالية الذهبية كان هدفي، موضحة ان اللغة العربية بحر واسع في معانيه ودرره والذي يدخله صعب ان يخرج منه لما يجده فيه من متعة وشغف.

