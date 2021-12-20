ضبط 21 مخالفاً للإقامة في «الفروانية»

وطن النهار

تمكن رجال الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة «ادارة البحث والتحري» من ضبط 21 مخالفا لقانون الاقامة والعمل وذلك خلال حملة امنية مفاجئة على محافظة الفروانية استهدفت مخالفي قانون الاقامة والمتغيبين عن كفلائهم والعمالة الهامشية، وتم احالتهم الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

و ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية ان الحملة بتوجيهات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الاقامة اللواء انور عبداللطيف البرجس، واستمرارا للحملات التي يقوم بها قطاع شؤون الاقامة لضبط المخالفين لقانون الاقامة، ومحاربة العمالة الوهمية.

