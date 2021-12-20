وفاة مصري وإصابة أربعة بـتصادم

وطن النهار

لقي وافد مصري الجنسية مصرعه جراء حادث تصادم ثنائي على طريق الصبية واصيب اخرين من ذات الجنسية وسجلت قضية. ووفق مصدر امني ان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يفيد عن وقوع حادث تصادم على طريق الصبية باتجاه الجهراء وعلى الفور هرع رجال الامن وسيارات الاسعاف الى موقع البلاغ حيث تبين ان الحادث بين مركبتين وقد اسفر الحادث عن وفاة وافد من الجنسية المصرية يبلغ من عمره 40 عاماً، فيما اصيب اخرين من ذات الجنسية باصابات متفرقة بالجسم وعلى الفور تم نقلهم الى المستشفى لتلقيهم العلاج اللازم، كما تم استدعاء رجال الادلة الجنائية وتم رفع جثة المتوفى الى الطب الشرعي، وسجلت قضية.

