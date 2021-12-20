رابعة الجمعة: توطيد التعاون بين الأمم المتحدة والهيئات الحكومية و«المدنية»

وطن النهار

أعربت رابعة حسين مكي الجمعة كبير المستشارين بمكتب الممثل المقيم للامم المتحدة وممثل الامين العام للكويت عن العلاقة المتينة بين الامم المتحدة والكويت، منوهة الى ان التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي في اطار حرص الامم المتحدة على توطيد التعاون بين المنظمة الدولية ومختلف المنظمات والهيئات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني بالكويت. واعربت عن سعادتها للتوصل الى هذا الاتفاق وعن شكرها العميق للسفير جاسم المباركي وفرق عمل الديوان الوطني لحقوق الانسان لاتمام هذا الاتفاق آملة بان يتم تنفيذ بنوده في اقرب وقت ممكن، واشارت الى ان التعاون بين الجانبين سيشهد تطورا كبيرا في المستقبل القريب، مؤكدة حرص المنظمة الدولية على تقديم الدعم والخبرات اللازمة للديوان ولفريق العمل به. وتوجهت بالشكر الجزيل للممثل المقيم للامم المتحدة ممثل الامين العام بالكويت د. طارق الشيخ على حرصه على توسيع التعاون بين مكتب الامم المتحدة ومختلف قطاعات ومؤسسات الدولة والانفتاح على المجتمع الكويتي، مؤكدة ان الكويت من الدول التي تحرص على تقديم الدعم للامم المتحدة ومنظماتها وتحرص على سجلها الانساني.

