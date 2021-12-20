بهزاد: %26.4 من المعلمات لم يسمعن بالتنمية المستدامة

وطن النهار

أكد أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد أن «دور التعليم لا يقف عند حد تطبيق أجندات التنمية المستدامة بل هو مشروع انشاء جيل واع وجاهز لتحديات المستقبل بالمشكلات البيئية التي ورثها من أجداده كالتصحر وندرة المياه والتغيرات المناخية وما لها من اثار وله ايضا دور في ابراز دور الصناعة الخضراء والمبنية على الاقتصاد الاخضر وترشيد الاستهلاك».

جاء ذلك خلال ورشة عمل «تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البيئة والعمل المناخي» التى نظمتها الجمعية ضمن مشاريع وبرامج الموسم الحادي عشر لبرنامج المدارس الخضراء للعام الدراسي الحالي، والورشة جاءت بالتنسيق مع التوجيه الفني للعلوم بمنطقة الأحمدي التعليمية بمدرسة معاذة الغفارية وبالتعاون مع النادي البيئي (استدامة) وبمشاركة 53 معلمة.

وأوضحت بهزاد أن ورشة العمل تضمنت تمارين الكترونية ورسم خرائط لمخططات بيئية ساحلية لمشاريع مستقبلية وتحديد الاهداف المستدامة المراد تحقيقها، مضيفة « في سؤال المعلمات عن مفهوم التنمية المستدامة ومدى أهمية العمل به للوصول للأهداف بحلول عام 2030 كانت نتيجة السؤال عن «هل سبق ان سمعت عن مفهوم التنمية المستدامة» صادما بأن 26.4% من المعلمات لم يسمعن بالتنمية المستدامة، وهذا ما ترك انطباعا سلبيا عن امكانية وصول البلدان العربية للاهداف بحلول عام 2030، حيث إن الأغلبية العظمى والتي تجاوزت 66% تشكك بذلك حسب نتائج التمرين العملي الذي كان ضمن برنامج الورشة».

وبينت أن «تغير المناخ يعد من أهم القضايا التي برزت حول الاستدامة، ويمكن لمبادرات الأعمال التطوعية، في شكل ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التعليمية والأكاديمية أن تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز التنمية المستدامة، التي تعتمد فعاليتها على المشاركة المسؤولة للجهات الفاعلة العاملة في المجال السياسي والاقتصادي والمجتمعي، حيث تلعب المؤسسات التعليمية دورا فاعلا في تطبيق الانشطة والتعليم والتدريب ليكون تأثيراتها مباشرة على البيئة والمجتمع».

وأشارت ان «التعريف العام و المتعارف عليه للتنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة، وبذلك هي متعلقة في جوهرها باستخدام الموارد بما يتفق مع القدرة الاستيعابية لكوكبنا من أجل الحفاظ على حياة الإنسان»، واعتبرت أن «الاستدامة ما زالت مفهوم بسيط بالنسبة للكثير ويحتاج الى الكثير من العمل للتركيز على زيادة الوعي العام فيه، تغير المناخ يحدث ولا محالة ولا مكان للهروب منه لن نستطيع ايقافه فهو بالفعل يحدث وهناك الكثير من الدلائل أما بالسؤال إلى أين سنصل فلا أحد يعلم ولكن هناك الكثير من الدراسات والتقارير العلمية التي جاءت بتدابير الوقاية من التغيرات المناخية».

وختمت جنان بهزاد بالقول «يقوم العالم بأسره بالتخطيط لمواجهة هذا التغير واتخاذ اجراءات ملموسة بشأن المناخ، ويبقى السؤال أين نقع من كل هذا التخطيط؟ وهل سنعمل في مواجهة التغير كما يجب، أننا سنفشل لعدم جهوزيتنا أو قلة وعي العام، نحن في حاجة إلى خطط متناسقة مع التغير الذي يحدث في العالم فتغير المناخ حقيقي ويجب ادراجه في الخطط الاستراتيجية وتحقيق اعلى ثقافة محلية في طرق التعامل مع التغيير ولن يتم ذلك دون تدريج».

