«القوى العاملة»: 120 فرصة وظيفية في شركات التأمين

وطن النهار

اقامت الهيئة العامة للقوى العاملة يوما وظيفيا خاصا بتوظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بالتعاون مع شركات الاتحاد الكويتي للتأمين متمثلة بقطاع القوى العاملة الوطنية، حيث تم عرض عدد 120 فرصة وظيفية على 283 باحثا عن عمل من مختلف التخصصات لحملة مؤهل الثانوي والدبلوم والجامعي ولذوي الخبرة لكلا الجنسين في 12 شركة.

وقام ممثلون من شركات الاتحاد الكويتي للتأمين بتقديم الشرح الوافي عن قطاع التأمين وطبيعة الوظائف المعروضة من قبلهم، كما قدموا شكرهم للهيئة على التعاون الذي اسهم بتوفير الكوادر الوطنية من الخريجين واصحاب الخبرة للعمل في هذا القطاع.

