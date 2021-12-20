طلال الخالد: إنهاء تجاوزات العاصمة جزء من العملية الإصلاحية

وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن القضاء على المخالفات والتجاوزات في مختلف مناطق العاصمة جزء من العملية الإصلاحية والرؤية التي تبنتها المحافظة لتطوير وتجميل العاصمة.

جاء كلام الخالد على هامش حضوره اغلاق إحدى الساحات في منطقة الشويخ الصناعية بحضور مراقب عام النظافة في بلدية العاصمة صلاح الفرحان، ومسؤول النوبة محمد العنيزي، والمفتشين خلف الجدعي، وإبراهيم العطار، وعدد من مسؤولي المحافظة.

وقال الخالد إن الحملات التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع البلدية والادارة العامة للمرور، وغيرها من الجهات الحكومية للقضاء على التعديات والتجاوزات على الاملاك العامة تأتي في هذا الاطار، لافتا الى بدء إغلاق الساحات في منطقة الشويخ الصناعية من قبل البلدية ووزارة الداخلية وإشراف المحافظة ورفع الشاحنات والسيارات المهملة والمعدات بعد إنذارهم من الجهات المعنية لاستغلالها من بعض أصحاب المحلات والورش الصناعية المجاوزة وتسخيرها لمصالحهم الخاصة للحد من تكدس الشاحنات والسيارات المهملة والقضاء على الاستخدامات العشوائية التي يقوم بها بعض أصحاب المحال والورش الصناعية وتشويه المنظر العام.

وأضاف أنه لا حل لهذه الشاحنات والمركبات الثقيلة إلا بتخصيص موقع لها بعيدا عن المناطق السكنية مع توفير الخدمات والمرافق الخاصة لهذا الموقع، وطالبنا بهذا الأمر في كتاب رسمي موجه الى وزير الدولة لشؤون البلدية، مشيرا الى أن هدفنا الاصلاح والتطوير وليس التضييق على الناس.

