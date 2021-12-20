«هيئة العمل»: أسباب سقوط الحق بصرف مكافأة الخريجين

وطن النهار

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن اسباب سقوط الحق بصرف مكافأة الخريجين، مشيرة الى انها تشمل رفض فرصة وظيفية في القطاع الحكومي او فرصتين في القطاع الخاص ايهما كان اسبق، وتبديل او الغاء الترشح في ديوان الخدمة المدنية، بالاضافة الى التعيين في القطاع الحكومي او القطاع الخاص، والقيد بجمعية المحامين، ومعين قبل التخرج ومستقيل بعد التخرج، لمن يعامل معاملة الكويتي عند اكتمال 21 سنة، عدم استمرار الصرف من جهة التعليم حتى التخرج. من جانب اخر، اعلنت الهيئة ايقاف كل من خدمات التوظيف ودعم العمالة وبعض خدمات الموقع الالكتروني اعتبارا من امس وحتى اليوم، وذلك بسبب اعمال الصيانة الدورية لانظمة العمالة الوطنية ونظام المراسلات للهيئة.