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محكمة الأسرة أيدت قوامة مواطنة على ولدها «المعاق»

مشعل عبدالله
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الإثنين 20 ديسمبر 2021

قضت محكمة الأسرة بتعيين مواطنة قيماً على ابنها المحجور عليه لمرضه من تاريخ الولادة وتمنحها الحق في إدارة أمواله والتصرف فيها في مواجهة تعنت الهيئة العامة لشؤون القصر. وأمام المحكمة طالب المحامي العنزي بتعيين موكلته قيما على ابنها المعاق مع تمكينها باستلام أمواله من الهيئة العامة لشؤون القصر. وتمسك المحامي العنزي بنصوص القانون بما فيها المواد 138 و139 و140 من القانون المدني والتي نصت على «تعين المحكمة بناءً على طلب إدارة شؤون القصر أو أي شأن آخر إن كان محجوراً عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه فيما تكون له الولاية على ماله في حدود ما يقضي به القانون».


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