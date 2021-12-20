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أول النهار

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النّاصر بحث ونظيريه الباكستاني والأردني المستجدات الدولية


عقد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية مخدوم شاه محمود قريشي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في أفغانستان والتي تنعقد أعمالها من يوم «أمس» الأحد في جمهورية باكستان الإسلامية.
وتناولت جلسة المباحثات العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما وتنميتها في مختلف المجالات كما تم بحث دالموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لاجتماع المجلس الوزراي. والتقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين طه وذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وجدد الناصر التهنئة بمناسبة تولي الأمين العام منصبه متمنيا له التوفيق والسداد في مواصلة مقاصد المنظمة وخدمة الأمة الإسلامية وشعوبها.
كما التقى الناصر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي وذلك على هامش الدورة الاستثنائية الـ17 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في أفغانستان التي تنعقد أعمالها من أمس الأحد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.


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