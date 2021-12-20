الكويت والسعودية.. «سكة» التكامل

الأولى

في خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الخليجي اسند مجلس الوزراء مشروع هيئة السكك الحديد إلى الهيئة العامة للطرق، محددا مسار المشروع من الشدادية الى المملكة العربية السعودية بمسافة تقدر في المرحلة الاولى بـ115 كيلو متراً.

وفي هذا الصدد قال رئيس هيئة الطرق والنقل البري د. حسين الخياط، إنه تم تشكيل فريق لتسلم المشروع، كما تم وضع خطة للتنفيذ على مدار 4 سنوات ونصف السنة، تبدأ بإزالة المعوقات وإعداد التصاميم والدراسة الاستشارية، ومن ثم طرح المشروع على المقاولين لمدة سنتين ونصف السنة، مؤكدا تكليف شركة لعملية التشغيل والصيانة.

وأشار إلى أنه تم تحديد الكلفة التي ستقارب 300 مليون دينار، موضحا انه سيتم اسناد المشروع لشركة من القطاع الخاص. وزاد: ان هذه الاعمال تتطلب تعاونا مع المجلس البلدي يتعلق بالموافقات وبتصميم وتنفيذ المشاريع الكبيرة، لافتا الى ان الطرق تتجاوز 8000 كيلومتر. وأضاف: توقيع هذه الاتفاقية سيسهم في تسهيل الاعمال وسيقلل من الوجود المتكرر لاعضاء الهيئة في المجلس البلدي لاستيضاح الامور وهو ما من شأنه تسريع وتيرة انجاز الاعمال.

وقال الخياط ان طبيعة عمل الهيئة تتطلب القيام بمجموعة كبيرة من الاعمال لا تقتصر على الطرق انما تشمل البنية التحتية سواء اعمال الكهرباء والماء او الصرف الصحي.

380 كم/ ساعة

من المقرر أن تكون سرعة القطار من 300 إلى 380 كيلومترا في الساعة.

زمن الوصول

سيكون زمن الوصول من الكويت إلى السعودية نصف الساعة.

استثمارات مالية

متوقع أن تصل الاستثمارات المالية في المشروع الخليجي لـ 50 مليار دولار.

الكلفة الإجمالية

قدرت الكلفة الإجمالية للمشروع في جميع دول الخليج بنحو 15.5 مليار دولار.