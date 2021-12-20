معارضة.. قبِّيضة!

الأولى

بدأ الضرب تحت الحزام بين نواب المعارضة واضحا وأصبح الخلاف على أشده، حيث رفع الأمين العام لحركة «حشد» النائب السابق مسلم البراك سقف خطابه، مهاجما بعض النواب وملمحا الى تورطهم في صفقات أسلحة من دون أن يذكر أسماءهم، فيما ألمحت مصادر برلمانية الى أن البراك يعني بحديثه نائبين في المعارضة أحدهما في الدائرة الرابعة والآخر في «الخامسة» تدور حولهما شبهات مالية بصفقات سلاح. وقال إن ايدينا لم تتلوث وستستمر بيضاء بإذن الله، فنحن عندما كنا اعضاء لم نغسل الأموال ولم نقبض عمولات من صفقات الأسلحة، وعملنا في الضوء ولا نخشى احدا.

وتابع البراك انه عندما كانت تأتي تقارير ديوان المحاسبة المكلف بها من قبل مجلس الأمة كنا لا نحرص على ان نطلب إذنا من الأمانة العامة لنطلع عليها قبل أن تعرض على المجلس، خشية ان تكون هناك اسماء موجودة، بل عملنا على المكشوف، مضيفا ان النواب السابقين استفادوا من تجربة المنفى رغم قسوتها وصعوبتها وألمها. وتمنى من النواب ان يعلنوا عن قبولهم حضور الاجتماع لأن القضية مرتبطة بمصلحة المواطن، ومن لديه غير هذا الأمر فعليه ان يظهر رأسه ويقول للناس على المكشوف ان هذه الدعوة جاءت لأجل مصلحة معينة وهذا ليس صحيحا فقد جاءت الدعوة لأجل مصلحة الوطن والمواطن ومن لديه معلومة غير ذلك فليعلنها للناس.

من جهته، أكد النائب السابق مبارك الوعلان وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر لكن نتمنى أن تتضافر جميع الجهود وان نتسامح ونسمو على كل خلاف أو اختلاف في الرأي حتى نصل إلى ما يريده اهل الكويت. واضاف ان الشعب يستحق الأفضل وان نقدم له كل جميل، وأي تعنت هنا أو هناك فكل الأمور يجب ان تكون على الطاولة ويمكن ان تتم مناقشتها، ونحن ندفع للخير ولن نتوانى ابدا عن تقديم ما نستطيع لبلدنا ونتمنى من الجميع تلبية الدعوة التي وجهناها الى الجميع بمختلف اطيافهم.

وأكد الوعلان ان هناك اختلافات في وجهات النظر لكني متفائل وثقتي بأكثر الأخوة كبيرة جدا واعتقد أن أي إنسان حر وشريف سيغلب المصلحة العامة ويحضر ويبدي وجهة نظره أيا كانت وستكون محترمة ومقدرة، ولذلك ادعو الجميع الى الحضور فربما هناك ما نستطيع تجاوزه وحله بجلوسنا مع بعض.