إلغاء وحدة تنظيم التأمين.. خطر

الأولى

اكتفت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، امس، بالاستماع الى آراء المختصين من ممثلي الجمعية الاقتصادية واتحاد شركات التأمين، حول مقترح الغاء وحدة تنظيم التأمين والذي لم يتم التصويت عليه من قبل اعضاء اللجنة المالية، لافتة الى انه تم استعراض القانون الخاص بوحدة تنظيم التأمين وأهميته في تعزيز اداء الاقتصاد الكويتي من خلال اسهاماته في زيادة موارد الدولة والعمل على تنظيم ثاني اكبر قطاع مالي في الكويت بعد القطاع المصرفي. (طالع ص10)

وأشارت المصادر الى ان المختصين بينوا خلال اجتماع اللجنة الأهمية الكبرى لتنظيم قطاع التأمين الذي تقوم به الوحدة حالياً، مشيرين الى ان القطاع كان يعاني الفوضى بسبب غياب تطبيق اللوائح والقوانين، بالاضافة لعدم وجود ناظم رقابي لقطاع التأمين.

ولفتت الى انه تم استعراض البيانات والأرقام لشركات التأمين وما شهدته من تطور بعد مرور عام على عمل وحدة تنظيم التأمين، بالاضافة الى الموارد المالية التي استفادت منها الخزانة العامة للدولة. وقالت المصادر، ان اللجنة استمعت للمخاطر التي تترتب على الغاء وحدة تنظيم التأمين والمتمثلة في الانكشافات التي قد تشهدها شركات التأمين بسبب الغاء الوحدة وما يترتب عليه من تراجع التصنيف الائتماني لقطاع التأمين والذي بدوره سينعكس سلباً على التصنيف الائتماني للدولة.

وذكرت المصادر، انه في الوقت الذي نادى فيه البعض بالغاء وحدة تنظيم التأمين، تقوم وزارات وجهات الدولة المعنية بايقاف شركات التأمين التي شاب عملها التزوير والتلاعب وغسل الأموال والتي اوصت وحدة تنظيم التأمين بايقافها عملاً بما تضمنه القانون ولائحته التنفيذية من مواد تعزز روح الشفافية للبيانات المالية لشركات التأمين.

وارتأت المصادر اتخاذ جهات الدولة المعنية، اجراءات رادعة وفورية ضد شركات التأمين المخالفة. وبينت ان المختصين من الجمعية الاقتصادية واتحاد شركات التأمين نصحوا باستمرار عمل الوحدة لأهميتها القصوى في ضبط السوق وضمان التنافسية العادلة به، حيث تعمل الوحدة في اطار قانوني متكامل يضمن العدالة والشفافية والتنافسية وتعزيز الثقة في قطاع التأمين الكويتي.

وقالت ان اصحاب الاختصاص رأوا في وحدة تنظيم التأمين صمام امان لتوفير حماية لحقوق حملة الوثائق والمستفيدين وجمهور المتعاملين وتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه، بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية والحرص على رصد اي افعال او سلوكيات مخالفة للقانون.

واستغربت المصادر طرح موضوع ارجاع مبلغ التأمين لغير المستفيدين، موضحة انه لم يلق قبولاً ويعد سابقة خطيرة لم تحدث بالعالم كله، وتعرض الشركات لمخاطر جمة، متسائلة: كيف يمنح المؤمن تغطية تسترد في حال عدم الاستفادة منها والتي يترتب عليها ضرب ارباح الشركات ويحدث بدعة في قطاع التأمين ككل.