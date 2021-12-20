فاتورة الدعومات.. 5 مليارات!

الأولى

توقعت مصادر مالية لـالنهار، ارتفاع فاتورة الدعومات في الكويت الى 5 مليارات دينار في الموازنات المقبلة، مع الزيادات الكبيرة والمتسارعة في اسعار المواد الغذائية والانشائية. وبينت ان خيارات الحكومة في التعامل مع ملف الدعومات محدودة للغاية، للحساسية الكبيرة التي تواجه هذا الملف نيابياً وشعبياً، حيث لم تتمكن الحكومات السابقة من الاقتراب منه لتخفيضه او توجيهه لمستحقيه خلال السنوات الماضية. وبينت ان الحكومات السابقة اضاعت فرصاً عدة لاصلاح الاختلالات التي تشوب الدعومات التي يستفيد منها المواطنون، ومنها على سبيل المثال انشاء قاعدة بيانات شاملة تحدد مستحقي الدعوم، مشيرة الى انه لا وجود لقاعدة بيانات حتى الآن توضح المستحق وغير المستحق.

وأشارت الى ان عدة جهات دولية منها صندوق النقد الدولي وجهت الحكومة الى ضرورة العمل على توفير بيانات موثقة عن مستحقي الدعم، وكذلك ترشيده لمواجهة التقلبات التي تشهدها اسعار النفط والتي لا يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن بين الأمور التي اشارت اليها المصادر ما يتعلق بمقترح صندوق النقد الدولي اقرار الدعم النقدي للمستحقين والعمل على ايصاله لمستحقيه من اجل ترشيد الانفاق.

ودعت مصادر معنية الحكومة الى ان تحذو حذو الدول الأخرى التي قامت بتحرير اسعار المواد الغذائية والانشائية لتحقيق التنافسية من جهة والعمل على توفير السلع بأسعار معقولة وبجودة عالية امام المستهلك.

وأشارت الى ان تلك الدعوات تأتي في ظل ارتفاع فاتورة الشحن الكبيرة التي يتكبدها القطاع الخاص والتي تزيد من كلفة المواد الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج والتي يترتب عليها تكبد التاجر أو صاحب المصنع تكاليف اضافية من دون مبرر.

وبينت ان الارتفاعات الكبيرة في مستويات الأسعار تعود الى موجة الغلاء الحالية التي تجتاح العالم والتي من المتوقع ان تزيد ضراوة في 2022، مؤكدة ان السيطرة على الأسعار باتت بعيدة المنال في ظل ارتفاعات اسعار الشحن وغلاء اسعار المواد الأولية التي انعكست سلباً على جميع السلع والمواد الغذائية، فيما دخلت الدول المتقدمة موجة تضخم غير مسبوقة.