البغيلي: تطوير الشمال ضرورة لتنويع الدخل

ديوان Diwan

أكد رجل الأعمال علي جديان البغيلي الأهمية الكبيرة والمحورية للقطاع الخاص والمستثمرين في تطوير الاقتصاد وتنفيذ رؤية كويت جديدة 2035، مستدركاً بالقول: «الاقتصاد الكويتي متين وقوي وقادر على تحقيق طموحات وتطلعات وآمال المواطنين بالاضافة الى ان الكويت بنظام سياسي مستقر وقوي».

وبين في حوار مع «النهار» ان الاشكالية التي تواجه القطاع الخاص تكمن في الغموض الذي يكتنف الوضع الاقتصادي، اقليمياً وعالمياً، كما ان عمليات البيع والشراء بعد «كورونا» تراجعت عما كانت قبله بسبب الركود الاقتصادي الذي سببته الأوضاع المتغيرة للاقتصاد العالمي والتي تؤثر بشكل كبير على الأوضاع المحلية.

وحول الأداء العام للمشاريع التنموية التي اعلنتها الحكومة وتأثيرها على التنوع الاقتصادي، اشار البغيلي الى ان المشاريع التنموية مطلوبة وبشدة، خاصة مع الاعلان عن مشروع تطوير الشمال والذي سيكون بداية حقيقية لتنويع مصادر الدخل وسينعكس ايجاباً على الوضع الاقتصادي للمواطن والمقيم.

وأوضح اننا في الكويت لا تنقصنا الدراسات او الاستشارات ولكن ينقصنا الفعل، حيث ان تنفيذ القرارات تأتي في آخر المطاف، وهو ما يؤدي الى ضياع الفرص وتأخر عجلة التنمية.

وأضاف ان اختيار الكفاءات في الوزارة المقبلة القادرة على الادارة والتخطيط السليم وتنفيذ القرارات هو من بين التطلعات التي ينشدها القطاع الخاص، لافتاً ان من بين الأمور التي طرحتها الحكومة خلال جائحة كورونا ما يسمى الحكومة الالكترونية، الا ان الواقع الحالي في تنفيذ الاجراءات الحكومية كما هو دون تغيير، مضيفا ستطيع القول ان لدينا امكانيات افضل من دول الجوار، ولكن ينقصنا القرار والرؤية.

تنويع الدخل

وتطرق البغيلي لأهمية تنويع مصادر الدخل، مشيرا الى ان القطاع الخاص العامل في مجال الزراعة قادر على توفير الدعم الاستراتيجي للكويت، الا انه بحاجة الى الدعم الحكومي ورفع قيمة الدعومات الزراعية وتوقيف الاستيراد وقت الذروة لدعم المنتج المحلي.

ولفت الى ان الكويت لديها طرق جيدة للغاية وبنية تحتية قوية وبها جميع الامكانيات ونحتاج الى قرار على ارض الواقع.

الديوانية نوعان

وعن اهمية الديوانية في الواقع الكويتي، بين البغيلي ان الديوانية نوعان، تتمثل في ديوانية تعليمية وهي التي يتعلم منها الأفراد كيفية الكلام والحديث مع الآخرين واحترام الذات، فيما يتميز النوع الثاني من الديوانية بكونها سياسية اجتماعية اقتصادية وتتناول جميع القضايا والحلول المطروحة على الساحة والتركيز على كل القضايا المجتمعية.

واستدرك ان بدء الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يبدأ وينتهي بالديوانية، كونها البيت الذي يستمع فيه لجميع الرؤى والأفكار التي يتم طرحها.

وأشار الى ان ديوانية ابناء جديان البغيلي تأسست عام 2013 في اشبيلية، وهي مكملة لمسيرة الوالد منذ ستينيات القرن الماضي والذي كان لديه ديوانية. وأوضح انه تم تأسيس الديوانية لاستكمال المسيرة من خلال تلك الديوانية التي اسسها ابناء جديان البغيلي.

وتحدث البغيلي عن والده المرحوم جديان البغيلي بالقول ان والده كان عقيداً بالجيش الكويتي وشارك في حرب اكتوبر عام 1973، وحاصل على انواط الشجاعة من مصر وسورية، وكان نائب الحدود الشمالية وشارك في حرب 1967 ايضاً.

ولفت ان والده احد مؤسسي الحرس الوطني وهذه الأنواط حصل عليها من سورية ومصر، كما انه كان في الصفوف الأمامية بكل الحروب التي شارك فيها. وذكر البغيلي ان والده توفي عام 2002.

تطوير التشريعات

وبدوره، اوضح رجل الأعمال حمود جديان البغيلي ان تسهيل الاجراءات وتطوير التشريعات القائمة وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص واختيار وزراء اصحاب قرار ويكونوا قادرين على تصويب اخطاء من سبقوهم، لافتاً ان تلك الاجراءات ضرورة لتحقيق خطوات فعالة باتجاه تحقيق شراكة حقيقية للقطاع الخاص.

نقص القرار

وعن تطلعات المواطنين من الحكومة المقبلة، اشار رجل الأعمال مناحي العصيمي ان المواطنين يأملون في حكومة عمل تنهض بالدولة وتنفذ المشاريع التنموية وأن يتم الابتعاد عن الشخصانية والمحاصصة وأن تكون الكفاءة هي معيار الاختيار الأول والأخير.

ولفت ان المطلوب هو القضاء على البيروقراطية الموجودة والعمل في الوقت ذاته على النهوض الاقتصادي اسوة بدول الخليج التي سبقتنا في العديد من المجالات مثل السعودية والامارات وقطر. وأشار الى ان المطلوب ان يكون لدى كل وزير القدرة على اتخاذ القرارات التي تحقق تطلعات وآمال المواطنين وأن يكون كل وزير قادر على اتخاذ القرار.

وأشار الى ان المطلوب من القطاع الخاص المساهمة في تطوير الاقتصاد والعمل على تعزيز دور المسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز الاقتصاد وتنميته، مثلما هو معمول في دول اخرى مجاورة، خاصة وأن الكويت قدمت العديد من المزايا. وشدد على اهمية الغاء الوكيل والتحرر منه، والتعامل مباشرة مع الشركات الأجنبية وذلك للاسراع بتنفيذ المشاريع التنموية المتأخرة.

وحول اهمية التشريعات الاقتصادية لتحقيق التطوير المطلوب، اوضح ان الحكومة عليها ان تقدم خطة خمسية لتطوير الدولة ويجب ان تأتي الحكومة بخطة زمنية واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ. وقال ان مواجهة البيروقراطية تتطلب اتخاذ قرارات تنفيذية بالتحول من ورقي الى الكتروني وفي هذه الحالة نستطيع زيادة مستوى التطور.

