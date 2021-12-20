«جبَّار».. هدَّاف

ديوان Diwan

دائما ما يكون اللاعب الهداف محط انظار المتابعين، فهو من خلال مركزه يدخل الفرح في نفوس الجماهير باحرازه للاهداف. ولاشك ان الكرة الكويتية كانت وما زالت تقدم العديد من الهدافين ومن هؤلاء مهاجم نادي الكويت والمنتخب الوطني السابق عبدالجبار عبدالقدوس الذي كان من ابرز اللاعبين الذين يعرفون طريق المرمى منذ منتصف السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات وما كان يميزه عن غيره انه يمتلك ميزة التهديف بالرأس.

ولقد استطاع عبدالقدوس ان يفرض نفسه منذ بداية انطلاقته مع الكويت حيث كانت علاقته مع الكرة في الفريج بمنطقة حولي يمارسها مع اقرانه واشقائه خصوصا انه من اسرة رياضية. وعندما شاهده مدرس التربية البدنية ابراهيم الراشد في مدرسة خالد بن الوليد (الذي كان يدرب المراحل السنية في نادي القادسية) وما يقدمه عبدالقدوس من اداء لافت بالرغم من صغر سنه عرض عليه الانضمام لفرق الاشبال بالنادي في 1973. وبالفعل ذهب للنادي لينخرط في التدريبات وتسيطر عليه مشاعر الفرح خصوصا انه سينضم الى ناد عريق ويقدم نجوما كبارا وحلم اي لاعب ان يرتدي الفانيلة الصفراء، لكن صدم بعدم الالتفات له الأمر الذي دعاه الى تغيير وجهته.

وبعدما تم تجاهله من قبل القادسية دون سبب مقنع ذهب دون اي موعد لنادي الكويت مع بعض اصدقائه لتبدأ رحلته الفعلية مع معشوقته فعندما شاهده المدرب المرحوم احمد السرهيد الذي كان يتولى تدريب فريق الناشئين بالنادي ومن تلك اللحظة ارتبط بالابيض وفي ظل هذا التميز الذي يتمتع به، طلب الانكليزي غراهام ويليام من الادارة تصعيده للفريق الاول دون ان يلعب مع فريق تحت 20 سنة وذلك في 1975 حيث كان يرى به انه لاعب له مستقبل كروي وبالفعل اظهر عبدالجبار حضورا لافتا بالرغم من صفوف الابيض في تلك الفترة كانت زاخرة بالنجوم الكبار امثال احمد الطرابلسي وابراهيم دريهم والمرحوم عيسى الجساس ومحمد شعيب وسعد الحوطي وعبدالعزيز العنبري وغيرهم.

ووجود مثل هذه النوعية من اللاعبين الكبار من الصعب ان ينال اللاعب فرصته لكن عبد الجبار نجح في حجز مكان لنفسه بين هؤلاء النجوم وما ساعده على ذلك انه لاعب رأس حربة يجيد الالعاب الهوائية ومن ثم ان المدرب الانكليزي غراهام عرف كيف يستغل قدراته بالشكل المثالي وبالوقت نفسه وجد به اللاعب المناسب الذي يؤدي ما هو مطلوب منه وفقا للطريقة الانكليزية.

المساهمة بأول لقب

ومن اول اختبار فعلي مع الابيض استطاع عبدالجبار ان يحقق النجاح عندما اسهم بشكل مباشر باحراز لقب كأس الأمير في موسم 1975-1976 بعد الفوز على القادسية في المباراة النهائية 1-0 سجله محمد عبدالله بعدما مرر له كرة من خلف مدافع القادسية محمد الحربان ليحرز منه الهدف الوحيد وبما ان عبد الجبار واجه نجوما كبارا في صفوف القادسية امثال المرحوم فاروق ابراهيم وحمد بوحمد وجاسم يعقوب وفيصل الدخيل وغيرهم وعلاوة على صعوبة المباراة وما شهدته مجرياتها من تحولات لمصلحة الخصم ظل متماسكا مبدعا وما زاد من اهمية الفوز باللقب انها المرة الاولى التي يحرز بها الابيض الكأس. وعقبها استمر عبدالجبار في تقديم ابداعاته كلاعب هداف وما جعله حديث الاعلام والجماهير انه يستخدم الرأس والارتقاء، ففي تلك الحقبة كان هناك جاسم يعقوب ينفرد عن كل المهاجمين بتلك الصفة بجانب علي الملا. وفي الموسم التالي 1976-1977 أسهم ايضا باحراز الثلاثية التاريخية للكويت بفوزه بالدوري العام وكأس الأمير والدوري المشترك وبالرغم من ان صفوف الابيض تزخر بعدد من اللاعبين المميزين لكن عبدالجبار كان اضافة فعلية للفريق.

الإصابة والنجوم الكبار حال دون الاستمرارية مع الأزرق

وتزامن بروز عبدالجبار مع قدوم البرازيلي ماريو زاغالو لتدريب المنتخب الوطني في 1976 وكان حينها المنتخب يستعد لـ«خليجي 4» في قطر وعندما تابعه زاغالو ضمه للقائمة ولكن نظرا لصغر سنه تم اشراكه مع منتخب «ب» ومعه مجموعة من اللاعبين امثال سعود بوحمد وصالح العصفور وحسين جطيلي وعلي فرج وسلطان يعقوب وغيرهم. وعقب «خليجي 4» نال عبد الجبار فرصة المشاركة في بطولة العالم العسكرية التي اقيمت في سورية 1977 بكون المدرب زاغالو يرى به مشروع مهاجم هداف. وكانت اولى مشاركاته في البطولة امام الكاميرون التي انتهت لصالح الازرق 1-0 ومن الطبيعي ان مثل هذه المشاركة تعد صعبة على اي لاعب في بداية المشوار لكن عبد الجبار استطاع ان يظهر بشكل جيد وتواجده بجانب لاعبين كبار امثال جاسم يعقوب وعبدالعزيزالعنبري اسهم في ازالة الرهبة واستمر بعد ذلك بالمشاركة في المباريات التالية امام سورية وايطاليا وفي المباراة النهائية امام العراق التي حسمها لصالحه بالركلات الترجيحية 5-4 وشارك بها عبدالقدوس وحل بديلا عنه بدر بوعباس.

وبعد تلك البطولة بدأ الازرق الاستعداد لتصفيات كأس العالم 1978 وابقى عليه زاغالو ضمن القائمة وانتظم الفريق في معسكر تدريبي في لندن ولعب عدة مباريات تجريبية إلا من سوء حظه لحقت به اصابة في الانكل وحالت دون استمراريته مع الفريق بالاضافة للاستقرار الذي كان ينشده زاغالو باعتماده على اللاعبين اصحاب الخبرة ليتم استبعاده. وعقب التصفيات عاد ليضمه للقائمة المشاركة في الالعاب الاسيوية في بانكوك 1978، ومعه عدد من العناصر الجديدة امثال خالد الزنكي وفالح فلاح وحسين الجاسر والمرحوم صباح عبدالله وعبدالله بلوشي وجاسم بهمن وغيرهم ولعب مباريات تجريبية امام فريق سيلافا البلغاري خسرها 0-1، ومن ثم امام اسبانيول الاسباني وبعد تلك المباراة اسندت مهام التدريب لصالح زكريا ولم تمنح له فرصة المشاركة ايضا بداعي الاصابة التي كان يشكو منها بعدما عاودته مجددا.

وكانت المشاركة الاخيرة له على صعيد المنتخبات مع المنتخب العسكري الذي شارك ببطولة الصداقة الدولية في مالطا 1982 واستطاع ان يحرز هدفا في مرمى منتخب مالطا حيث تغلب بها الازرق 4-0 ليترك له بصمة اخيرة له.

من أسرة رياضية مميزة

ينتمي عبدالجبار لاسرة رياضية شهيرة قدمت العديد من النجوم الذين خدموا الرياضة الكويتية فكان يمارس كرة القدم بجانبه شقيقه حمد حارس مرمى العربي والساحل واما اشقاؤه الاخرون فقد مارسوا كرة اليد وكانوا مميزين بها لدرجة عالية وهم وليد واسماعيل وخالد الذين لعبوا في صفوف خيطان وعيسى وعبدالخالق وعاصف في السالمية فيما نجل وليد خالد مثل فريق العربي لكرة القدم والمنتخب الوطني.

«هاتريك» مع السالمية

فضل عبد الجبار الرحيل عن الكويت في عام 1984 بعدما بدأت ادارة النادي بالزج بالعناصر الشابة ليتوجه الى نادي السالمية وقد فضل الانضمام له لوجود اشقائه عيسي وعبدالخالق في فريق اليد ومن اول مشاركة له مع السماوي في الدوري استطاع ان يسجل هاتريك في شباك احمد سليمان الامير.

هداف كأس الأمير

نال عبدالقدوس لقب هداف كأس الأمير في موسم 1976-1977 برصيد 4 أهداف بالتساوي مع النجم جاسم يعقوب. وفي هذا الموسم احرز الابيض اللقب. وفي الموسم التالي اسهم في احراز كأس الأمير وفي موسم 1979-1980سجل هدفا في المباراة النهائية امام كاظمة وانتهت 3 – 2 ليحرز الابيض اللقب.

«جاكسون»

ما يميز عبدالجبار في حقبة السبعينيات تسريحة الشعر «جاكسون» حيث كان ينفرد بها عن جميع اللاعبين، وكان معه لاعب كاظمة السابق احمد حيدر هو الاخر كان يتميز بقصة «جاكسون» لكن الشهرة كانت من نصيب عبدالجبار بكونه مهاجما والاعلام يتابعه باستمرار.

اللعب مع الوحدة في الفحيحيل

بعد اعتزاله اللعب ابتعد عن المجال الرياضي نهائيا ولكن ظل يمارس اللعب مع مجموعة من الاصدقاء حيث انضم لفريق الوحدة بمنطقة الفحيحيل ويلعب معه عدد من اللاعبين السابقين مثل علي ماضي ومحمد دهيليس ومحمد العدواني (الدولة) وبداح الهاجري وماجد عبدالكريم وغيرهم ومازال حتى الآن يمارس اللعب.