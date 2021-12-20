.. ويهنئ المنتج بوشهري على فيلمه «أوروبا»

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هنأ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المخرج والمنتج الكويتي عبدالله بوشهري بمناسبة حصول فيلم « أوروبا» للمخرج العراقي حيدر رشيد على جائزتي أفضل إخراج ، وأفضل ممثل في مهرجان البحر الأحمر. ونقل الناطق الرسمي للمجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري تهاني كل من وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن بداح المطيري، وأمين عام المجلس كامل سليمان العبدالجليل للمنتج والمخرج بوشهري. وأضاف الأنصاري «كان خبراً مبهجاً حصول المخرج عبدالله بوشهري على جائزتين لفيلم من انتاجه والذي يحمل عنوان «أوروبا» وتم عرضه سابقاً للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي الدولي وعُرض ثانياً في مهرجان البحر الأحمر الذي يضم فريقاً متميزاً من سعوديين ودوليين». وذكر د. الأنصاري «يشكل هذا الإنجاز الذي يأتي بتعاون كويتي – عراقي – إيطالي مشترك دفعة جديدة لمشوار النشاط السينمائي الكويتي الذي بدأت بواكيره في ستينيات القرن الماضي» .

وأضاف الأنصاري «التقدم الذي أحرزه بوشهري يعني أيضاً وصول أول منتج كويتي لمنافسات الأوسكار و يعطي دفعة إيجابية للفن السابع في دولة الكويت ويلهم المنتجين والمخرجين والفنانين في دول الخليج العربية لبذل المزيد لتحقيق مكاسب إقليمية وعالمية، ويعمل بكل صدق لتحويل السينما في الكويت إلى صناعة نتيجة تراكم التجارب وتحقيق مثل هذه الإنجازات الرائدة».

يروي الفيلم قصة ثلاثة أيام مأساوية من حياة العراقي كمال، الذي يحاول الوصول إلى أوروبا سيرًا على الأقدام عبر الحدود التركية- البلغارية، ويقع فريسة لشرطة الحدود والجماعات المناهضة للمهاجرين.

جدير بالذكر أن المخرج والمنتج الكويتي عبدالله بوشهري حاصل على بكالوريوس في صناعة السينما في جامعة فلوريدا أتلانتيك ، وصنع في تلك الفترة أفلام «بطل كويتي»، و «فقدان أحمد،» الذي فاز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي خليجي في العام 2007، و«ماي الجنة». وعُرف بوشهري من خلال فيلمه الوثائقي الطويل «فقدان أحمد» الذي جاء عرضه العالمي الأول في مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2006، وحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي في الخليج في «مسابقة أفلام من الإمارات» 2007، وعرض في 30 مهرجاناً دولياً حول العالم. وفي عام 2008، تم تكريم بوشهري بجائزة «المجلس الثقافي البريطاني» عن إنجازاته السينمائية.

