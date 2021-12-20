الأنصاري: البابطين قامة أدبية استحقت التكريم الأممي

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هنأ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين بمناسبة حصوله على جائزة اليوم العالمي للغة العربية من قبل منظمة الأمم المتحدة. وبهذه المناسبة نقل الناطق الرسمي للمجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الأنصاري تهنئة كل من وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن بداح المطيري، وأمين عام المجلس كامل سليمان العبدالجليل للشاعر والأديب عبدالعزيز سعود البابطين.

وأوضح د. الأنصاري بأن: «حصول الشاعر الكبير عبدالعزيز سعود البابطين على هذه الجائزة يعد استحقاقاً لمثل هذه القامة الأدبية الكويتية والذي جاء في حفل أقيم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ومدرسة الأمم المتحدة الدولية «قسم اللغة العربية».

وأضاف د. الأنصاري: «جهود الشاعر البابطين في المجال الثقافي وخاصة في دعم اللغة العربية مشهودة ورائدة، فمؤسسة البابطين الثقافية ومنذ تأسيسها عام 1989 قامت بتشجيع تعليم اللغة العربية ونشر ثقافتها وآدابها والترجمة منها إلى لغات أخرى، وإطلاق الدورات التدريبية والتعليمية ومشروع كراس اللغة العربية في أكثر من 50 جامعة عربية وجامعات أوروبية واسيوية وافريقية». وختم الأنصاري تصريحه بالقول: «يشهد هذا الحدث على القيمة الكبيرة للدور الثقافي الكويتي الأهلي في المحافظة على التراث والثقافة واللغة العربية بكل اخلاص وأمانة والذي وصل تكريمه وتقديره إلى أرفع منظمة دولية وهي الأمم المتحدة وهو تكريم تستحقه الكويت بكل جداره». يذكر أن الشاعر البابطين قد سجل للحفل كلمة بين فيها دور اللغة العربية الكبير في التواصل بين الحضارات والشعوب في كافة الأزمان، وكيف أن الأمم المتحدة اعتمدتها ضمن اللغات المعتمدة فيها رسمياً لغة حية عام 1973 مع لغات أخرى، وقد تسلم مندوب دولة الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي الجائزة نيابة عن الشاعر البابطين بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد وعدد من ممثلي الدول العربية المعتمدين في المنظمة الدولية وممثلي الدول الأعضاء.

