.. ومهنئاً د. الديهان على تمثيل الكويت في المجمع الموسيقي

ديوان Diwan

هنأ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ممثل دولة الكويت في المجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية د.محمد الديهان بمناسبة حصوله على منصب نائب الرئيس.

وبهذه المناسبة نقل الناطق الرسمي للمجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري تهنئة كل من وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن بداح المطيري، وأمين عام المجلس كامل سليمان العبدالجليل لـ د.محمد الديهان.

وأوضح د. الأنصاري أن: المؤتمر العام للمجمع العربي للموسيقى السادس والعشرين انعقد عبر تقنية الاتصال عن بعد وذلك لظروف جائحة كورونا وناقش بنوداً عدة منها انتخابات الهيئة الرئاسية والتي حصل من خلالها ممثل الكويت على منصب نائب الرئيس بواقع 13 صوتاً من ممثلي الدول العربية من أصل 17 صوتاً، واحتفظت جمهورية مصر العربية بالرئاسة بعد التجديد لوزيرة الثقافة د. ايناس عبدالدايم».

وأضاف د. الأنصاري: كان للدعم الذي قدمه كل من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والأمين العام للمجلس كامل العبدالجليل الدور الكبير في حصول د. الديهان على هذه المكانة الفنية المهمة في المجمع العربي للموسيقي، كما أن خبرة ودور د. الديهان في هذا المجال مشهوده تؤهله لتقلدها بكل اقتدار وفخر».

هذا وكان الوزير المطيري قد وجه رسالة تقدير للدكتور الديهان متمنياً له مزيداً من التميز والنجاح في خدمة الوطن ورفع رايته في جميع المحافل المحلية والإقليمية والعالمية والمساهمة في رفع الشأن الموسيقي والثقافي والفني عموماً، مؤكداً على ما تتمتع به دولة الكويت من كفاءات تستحق التقدير والاعتزاز، وما تقدمه القيادة السياسية الحكيمة والحكومة الرشيدة للشأن الثقافي والفني من دعم مستديم ولا محدود.

بدوره أشاد د. الديهان بجهود كل من وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وأمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتفعيلهم جميع السبل لتسهيل دور ممثل دولة الكويت في المجمع العربي. هذا وقد وجه أمين عام المجمع العربي للموسيقى د. كفاح فاخوري كتابا يهنئ فيه د. الديهان بانتخابه نائباً للرئيس.

