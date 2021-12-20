المسعودي في «كشك مبارك».. يرصد حكايات الشعراء مع «أسد الجزيرة»

ديوان Diwan

أطل الكاتب والشاعر علي المسعودي من خلال شاشة تلفزيون الكويت ومنذ مطلع ديسمبر الحالي ببرنامج أعده وقدمه اختار له اسم «قصائد في كشك مبارك».

والبرنامج إطلالة على تاريخ الكويت واحداثها من خلال الشعر.. مركزا على زمن محدد ومكان أكثر تحديدا.

فالزمان هو زمان مبارك الكبير مؤسس دولة الكويت الحديثة خلال فترة حكمه التي امتدت من 1896 وحتى وفاته عام 1915 وتخللها الكثير من الصراعات والتحالفات والتحديات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. وخاضت فيها الكويت الكثير من الحروب والمعارك المفصلية وكان للشعر فيها كلمة مهمة.. حين رافق صوت الشاعر أزيز الرصاص وعملت قصيدته عمل صليل السيوف وحمحمت قوافيه حمحمة الخيول.

أما المكان فهو كشك مبارك.. الذي اتخذه فيه أسد الجزيرة مجلسا صباحيا وآخر مسائيا يستقبل فيه بعض الوفود ويناقش أمور الدولة مع جلسات أدبية وثقافية وفكرية استقبل فيها الأدباء والشعراء.. وسمع منهم قصائدهم التي أنشدوها في حضرته سواء الفصحى او العامية.

وقد تصدر الشعر المشهد الثقافي في تلك الفترة بدفع وتشجيع من الشيخ مبارك الذي استخدمه وسيلة إعلامية مهمة في حروبه سواء في إسكات الخصوم او ترويعهم أو الرد عليهم.. كما شجع حضوره في رحلاته وجلساته كوسيلة تدوين تاريخية.. بالإضافة الى كونه منبع أنس ومتعه وفائده فالنفس العربية تالف الشعر وتميل إليه بالفطرة. كما حرص على ان يستوقف بعض الشعراء الذين أنشدوا قصائد أغضبت آخرين حرصا على ترابط المجتمع وتآلف أفراده مثلما حدث عندما حقق بنفسه مع الشاعر علي الموسى السيف إثر قصيدة قالها يهجو بها احد الأطراف، حيث يتناول البرنامج قصة القصيدة بالتفصيل.. كما يتناول قصيدة أخرى لذات الشاعر لها وقفة مع صقر الغانم قائد جيش الشيخ مبارك في تلك الفترة.

ويسرد البرنامج طلب الشيخ مبارك من شاعر الكويت حمود الناصر البدر أن يكتب قصيدة تسبق معركة الصريف، بغرض ترويع الخصوم.. فكتب البدر قصيدة طارت بها الركبان وأشعلت فتيل الردود من شمال الجزيرة وشرقها وغربها.. فكانت الردود على القصيدة حديث الناس والمجالس وقد ملأت تلك الردود فيما بعد دواوين الشعر.. كما وصفت القصائد التي حواها البرنامج سباق خيل فاز فيه الشيخ مبارك.. كما كان هناك وصف دقيق لمحتويات وأقسام قصر الحكم ورواد مجلس الشيخ.. ووصف رحلات القنص التي قام بها الشيخ مبارك.. ومن ذلك ما أورده عبدالمسيح الأنطاكي في كتابيه: الآيات الصباح ووالورود المزهرة، وكذلك مجلته «العمران» التي كانت تصدر في تلك الحقبة.

كما كان للبرنامج وقفة أخرى مع حمود الناصر البدر في رده على محمد العوني.. والعوني أيضا له وقفة مهمة في تاريخ الأدب الكويتي من خلال قصيدته «الخلوج».. فلها مع الشيخ مبارك حكاية يوضح تفاصيلها البرنامج منذ انتقاله من بريده إلى أن حلّ في ضيافة الشيخ مبارك ثم كتابته قصيدته الشهيرة التي يحرض فيها الشيخ مبارك على الحرب.

وقد تم تصوير البرنامج في «كشك مبارك» التاريخي بمنطقة المباركية حيث وقعت معظم الحوادث والقصص بين حاكم الكويت وشعراء ذلك الزمن سواء من المواطنين أو ممن وفدوا إليه طلبا للنصرة أو الأعطيات او التهنئة أو بدعوة خاصة منه.. وكان الشعر النسائي حاضرا من خلال قصيدة موضي العبيدي التي تصف فيها غرق ولدها في قصيدة وتصف مقتل ولدها الآخر في معركة الصريف في قصيدة أخرى.

كما تطرقت إحدى الحلقات الى مواقف الشيخ مبارك مع التجار وحكايته مع سفر الثري الكويتي هلال فجحان المطيري إلى البحرين، وقال المسعودي إن فترة الشيخ مبارك غنية بالاحداث التاريخية المفصلية في تاريخ الكويت.. ملئية بمواقف شجاعة وجريئة اتخذها في وقت بنية الدولة وانتقالها من هيمنة الدولة العثمانية إلى الحماية الإنجليزية. وقد زخرت فترة الشيخ مبارك بعدد كبير من القصص مع الشعراء.. مشيرا الى انه بحث في الكثير من المصادر والمخطوطات لاستخراج حكايات الشعراء مع مؤسس الكويت حيث ابتدأت الفكرة عام 2015 بتأليف كتاب يضم تلك القصائد معتمدا على دواوين الشعر والمخطوطات التي دونت تلك القصائد وكذلك بعض الصحف والمجلات الصادرة في ذلك الوقت إضافة الى الكتب التاريخية ومنها كتاب تاريخ الكويت لعبدالعزيز الرشيد وديوان حمد المغلوث وديوان حمود الناصر البدر وسيرة راكان بن حثلين وإحدى قصائده التي وجهها للشيخ مبارك. وأشار المسعودي ان المهمة الشاقة كانت في تصفية النصوص واختيار الروايات الأدق والأصح منها، ونطق الألفاظ بالشكل الصحيح.

