الفائزون بمسابقة «القصّة القصيرة بأقلامِهم» عن الحياة في ظلّ الوباء

ديوان Diwan

تمحورت المسابقة هذا العام حول الموضوع التالي: انقضت أكثر من سنة تغيّر فيها نمط حياتكم الدراسية والاجتماعية. حدّثونا بأسلوبٍ يجمع بين السرد والوصف والحوار عن هذه التجربة، وما مرّ بكم خلالها من أحداث، وما مررتم به من مواقف مُضحكة أو مُحزنة أو مُربكة، وما راودكم من أفكار ومشاعر بشأنها. وقولوا لنا إذا ما كان استخدام الحاسوب والهاتف يشكّلان بديلاً مناسباً عن الحياة العادية؟

وقد جاءت أسماء الفائزين العشرة الأوائل على النحو التالي:

المرتبة الأولى: مايا بكري (لبنان) عن «وماذا بَعْد؟».

المرتبة الثانية: بان العريبي (العراق) عن «مَنِ المُذنِب».

المرتبة الثالثة: زينة جنبلاط (لبنان) عن «قصّة فيروس».

المرتبة الرابعة: يارا سليقة (لبنان) عن «عندما زارَ حيَّنا قوسُ قُزَح».

المرتبة الخامسة: شمس الخطيب (سوريا) عن «خطأ بسيط»

المرتبة السادسة: علي عسّاف (لبنان) عن «قبضة القدر»

المرتبة السابعة: تالين سري الدّين (لبنان) عن «سِجنٌ طوْعِيٌّ»

المرتبة الثامنة: سامر بركات (لبنان) عن «سيناريو من وراء الكواليس».

المرتبة التاسعة: تاليتا كيوان (لبنان) عن «بينَ الأمسِ واليومِ».

المرتبة العاشرة: تقوى الرواحيّة (سلطنة عُمان) «مِنْ أينَ آتي بالشُّعلةِ؟».

أمّا الفائزون العشرة الآخرون فهم على التوالي:

وردة بناني (المغرب)، زينة الصّايغ (لبنان)، روان ناصرالدين (لبنان)، علي خواجة (لبنان)، زينب الخبّاز (السعودية)، رنيم الجوهري (لبنان)، أميمة قباب (المغرب)، أنيس ناصرالدّين (لبنان)، محمّد الشقرة (لبنان)، رحمة الحدّاد (السعودية).

ويُمنح كلّ من الفائزين الـ10 الأوائل مكافأة قدرها 500 دولار أميركي، ويُمنح كلّ من الفائزين الواردة أسماؤهم من المرتبة 11 إلى المرتبة 20 مكافأة قدرها 150 دولاراً أميركياً، وتُنشر القصص العشرون الفائزة في كتاب يحمل أسماء الفائزين جميعاً.

تجدر الإشارة إلى تقدّم حوالى 1200 مرشّح من مختلف الدول العربية للمشاركة في المسابقة.

