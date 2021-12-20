«الابن البار» تختتم نسختها الـ 15 بتكريم 26 شخصية و27 فائزاً

ديوان Diwan

أعرب إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عن أن الاهتمام بالعمل الخيري والإنساني والتطوعي والذي يحظى برعاية ومتابعة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد - حفظه الله ورعاه - يؤكد أن التوجه الذي سارت عليه المبرة منذ 15 عام مضت وحتى يومنا هذا يتجه الوجهة الصحيحة في ترسيخ وتعزيز أركان العمل التطوعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والخاص بتنفيذ مشاريعها وأنشطتها وبرامجها التطوعية والتوعوية والمجتمعية المتنوعة في العمل التطوعي المشترك عن طريق تأكيد مبدأ الشراكة المجتمعية، وتحتم علينا مسؤوليتنا المجتمعية وتشجعنا وتضعنا أمام تحدي المحافظة على هذه المكتسبات وتفعيلها وتضاعف من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية تجاه الاستمرار في ترسيخ أركان العمل التطوعي، وبأهمية ترجمة السياسات العامة لدولة الكويت بشأن تعزيز وتنميةً فضيلة البر بجميع أشكاله بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أشاد البغلي بالسياسات العامة والقرارات والإجراءات التنفيذية التي وضعتها واتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تعزيز العمل الخيري والتطوعي في دولة الكويت وذلك انطلاقاً من الخاصية التي تتمتع بها دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني وتأكيداً للريادة الكويتية في مجال العمل الإنساني والخيري والتطوعي مما نتج عنها توفير الدعم الكامل لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معاً والتعاون لتحقيق التكامل والوصول إلى أعلى درجة من الجودة والتميز في تحقيق وتنفيذ التوجهات السامية للقيادة الحكيمة في دولة الكويت.

وأشار البغلي إلى أن الحفل الختامي للجائزة لعام 2021م لتكريم عدد 26 من أبناء البررة وعدد 27 فائزاً في المسابقات المختلفة، سيقام برعاية وحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، في تمام الساعة الـ (8) مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 / 12 / 2021م في قاعة البركة في فندق كراون بلازا ــ الفروانية.

من جانبه بين رئيس اللجنة العليا للجائزة السيد علي حسن أن مسابقات الجائزة المختلفة شهدت تنافسا كبيرا لهذا العام بين 145 متسابقا انطبقت عليهم شروط الترشيح من أصل عدد كبير من المشاركين ، مضيفا بأنه تم تقييم وتحكيم الأعمال وفق معايير محددة لكل مسابقة، حيث سيحصل الفائزين على مبالغ مادية ومجسم الابن البار الذهبي أو الفضي حسب المركز الفائز بالإضافة إلى شهادة تقديرية معتمدة من رئيس مجلس إدارة المبرة. مؤكدا على أن القائمين على الجائزة يحرصون دائما على استحداث المسابقات والفعاليات والبرامج والأنشطة في كل موسم بهدف تعزيز بر الوالدين وكبار السن وبر الوطن من خلال تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية لتحقيق الأهداف العامة للمبرة.

