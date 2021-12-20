أهم فعاليات الجائزة لسنة 2021م

ديوان Diwan

قال رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن إنه تم تنظيم الكثير من الفعاليات في عام 2021م. تم مراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية لتحقيق أهداف الجائزة من جهة والحفاظ على سلامة المشاركين فيها من جهة أخرى وتمثلت الفعاليات بالآتي:

? الاعلان عن بدء فعاليات جائزة البغلي للابن البار و المشاركة في مسابقات الجائزة لعام 2021م في يوم الأحد الموافق 1/8/2021م.

? تنظيم مسابقة البغلي للابن البار بالتنسيق مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

? تنظيم مسابقة البغلي للابن البار للعمل التطوعي بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية.

? تنظيم مسابقة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي بالتنسيق مع الجمعية الكويتية لفنون التصوير الفوتوغرافي.

? تنظيم مسابقة البغلي للابن البار للقصة القصيرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

? تنظيم مسابقة الشعر الشعبي والفصيح بالتنسيق مع رابطة الأدباء الكويتيين.

? تنظيم مسابقة الفنون التشكيلية بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.

? تنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية لتوعية أفراد المجتمع وتعزيز فضيلة بر الوالدين في المجتمع الطلابي بالتنسيق مع إدارة الأنشطة المدرسية بوزارة التربية.

? تنظيم جائزة وسام البغلي للابن البار للكشافة بالتنسيق مع جمعية الكشافة الكويتية.

? تنظيم جائزة وسام البغلي للابن البار للمرشدات مع جمعية المرشدات الكويتية.

? تنظيم احتفال لتكريم والدي الطلبة الفائزين بجائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية والقائمين على رعاية أبنائهم بمناسبة اليوم العالمي للوالدين في 1/6/2021 م.

? تنظيم احتفال لتكريم الفائزين بالجائزة القائمين على رعاية امهاتهم الأرامل بمناسبة اليوم العالمي للأرامل بتاريخ 23/6/2021 م.

? تنظيم فعاليات يوم العمل التطوعي لرعاية وخدمة المسنين بالتنسيق مع وزارة الشؤون ووزارة الصحة والفرق التطوعية.

