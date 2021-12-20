أبناء الكويت البررة لعام 2021م

? الشيخ مالك الفيصل الحمود المالك الصباح
? جنان رمضان بو شهري
? خلف دميثير العنزي
? د. علي عبد الرسول القطان
? أحمد عبد المحسن المرشد
? أنور عبد الله الحساوي
? بدر حمد المبارك
? د. بسام عبد الكريم الفيلي
? جاسم عباس اشكناني
? حمد صالح الخالدي
? حمد زيد البسيس
? حمود عثمان الخضر
? خالد محمد الصبيحي
? خليفة عبدالله خليفة الشطي
? خليفة حامد الياقوت
? خليفة عمر خليفوه
? خولة مبارك الحساوي
? د. سعاد علي الحمر
? عبد الإله محمد معرفي
? د. عبد المحسن الصحاف
? عدنان باقر الشخص
? فهيد محمد الديحان
? د. فواز جاسم محمد البغلي
? كامل سليمان عبد الجليل
? ليلى عبد الله العثمان
? مصطفى جمعة شعبان