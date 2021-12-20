الفائزون بـ «الشعر الفصيح»

الإثنين 20 ديسمبر 2021 ,16 جمادى الأولى 1443
رقم العدد:
4328
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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جريدة النهار
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أول النهار
وطن النهار
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عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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