«الفنانين والإعلاميين الكويتيين» أبنت دعيج الخليفة

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أقامت نقابة الفنانين والاعلاميين الكويتيين تأبينا للراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح - رحمه الله تعالى- وقفة وفاء منهم تجاه شخص يعتبر فناناً قبل ان يكون «شيخ» وقد شارك في الحضور نخبة من الفنانين وزملاء الراحل وفي مقدمتهم رئيس مجلس النقابة د. نبيل الفيلكاوي وايضا الفنانين جمال الردهان وعبدالعزيز المسلم وبدر البلوشي وكان من ضمن الحضور المشارك الملحن فهد الناصر وايضا عدد من الاعلاميين. في البداية قدم التأبين الفنان القدير جمال الردهان الذي ثمن للحضور حضورهم ومشاركتهم وهو ما يعبر عن انعكاس محبتهم للراحل دعيج الخليفة الصباح ووقفة وفاء تجاه من كان داعما كبيرا للجميع على مختلف مجالاتهم وقال ايضا: في هذا اليوم نذكر أخانا الشيخ دعيج الذي كان زميلنا وما يقال عن بوخليفة الكثير ومنها الطيبة والابتسامة ومازلت استذكر اليوم الاول الذي تعرفت عليه واصر على ان ادعوه باسمه فقط وهذا جزء من شخصية الفقيد وله مواقف طيبة كثيرة مع عدد كبير من الناس وهو لا يتعامل بفوقية وهو انسان جميل بكل معنى الكلمة وهو صاحب مبادرة مع الفنانين ويسهم وله فضول كثيرة وصاحب مبادئ ومواقف وهو اخ وصديق وابن واخ والحضور اليوم يثبت لنا ان للفقيد محبة كبيرة في قلوبهم وعاش حياته بالعطاء والمحبة.

وفاء

اما رئيس مجلس ادارة نقابة الفنانين والاعلاميين الكويتية د. نبيل الفيلكاوي فقال: نود في البداية ان نشكركم على وفائكم للراحل واقامة نقابة الفنانين هذا التابين له سبب معين وهو انه كان من الداعمين للنقابة وللفنانين سواء على مستوى فرقة المسرح الشعبي التي يعتبر عضواً فخرياً فيها وايضا دعمه المتواصل لمهرجان الخرافي المسرحي الذي كان في السابق وايضا حضور كل المحافل الفنية ونحن نتكلم عن صاحب عطاء فني بالاضافة الى الاعمال الاخرى التي يقوم بها وهو حالة استثنائية خاصة انك تجده في المناسبات الاجتماعية وهو شيخ متواضع وانا اشكر الجميع واقول لمن حضر وشارك «كفيتو.. ووفيتو».

عضيد

اما الملحن فهد الناصر فقد قال: اقف اليوم لأنعى عضيدي وسندي واخي الأكبر الذي لم تلدهُ أمي والتي تعجز حروفي عن وصف ما ينتابني منذ خبر رحيله من ألم وحزن شديدين.. أقف اليوم لأنعى الرجولة والشهامة وسمو الخلُق وسمو الادب أنعى الحب أنعى التقدير وانعى كل صفات الذوق والاحترام والشعر والفن في فقيد قلوبنا .. وخالص عزائي الى أسرتنا الحاكمة الكرام وذويه ووالدته الكريمة وأخواته ومحبيه وبالأخص الى نفسي وأحسن الله عزاءنا جميعاً ولا اراكم الله مكروهاً بعزيز.

وطني

كما كانت هناك مشاركة للفنان القدير عبدالعزيز المسلم الذي قال : لدى الكثير من الذكريات الجميلة مع الفقيد وكانت البداية في اعادة اعمار مسرح الدسمة بعد الغزو مباشرة وانضم لنا عدد من المتطوعين وكان من ضمنهم الشيخ دعيج الخليفة الذي رفض ان يكشف عن شخصيته الا بعد ان تم السؤال عنه وليس نحن من نعرف معدنه كفنانين بل الكويت كلها تعرف معدنه وهو محب للكويت بشكل كبير ويحب اي شي وطني وقد شاركنا الراحل في عدد كبير من انتاجات الشركة سواء من المسرحيات والاعمال الدرامية وله مساهمات كثيرة في المجتمع الكويتي ويكون هو بشخصيته مصدر فرح للناس وعلى الرغم من تعرضه الى الكثير من الاساءات المتكررة الا انه واجهها بابتسامته المعهودة.

اما الفنان بدرالبلوشي قال: فقدنا انساناً متواضعاً ومشهوداً له من الجميع ومنذ ان تعرفت عليه نتعامل معه كأخ وصديق وله الكثير من المواقف الطيبة وهو داعم كبير للجميع.

وشارك ايضا عدد من زملاء الراحل وايضا من رافقوه في حياته واستذكرو الكثير من المواقف الطيبة و«فزعاته» معهم وأكدوا ان فقده خسارة لا تعوض ابدا.

