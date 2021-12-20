«لوك» قُصيّ خولي وستّات المعادي.. ورعب دينا الشربيني

ديوان Diwan

يستعد عدد كبير من القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية لعرض مجموعة من المسلسلات الدرامية، بالتزامن مع الموسم الشتوي، ونجحت النهار في رصد بعض كواليس هذه الأعمال والسبب وراء انتظار الجمهور العربي لمشاهدتها.

«بارانويا»

بدأ خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر عرض مسلسل «بارانويا» للنجم قصي خولي، عبر منصة شاهد الأصلية، ويتكون العمل من 14 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب قصي كل من ريتا حايك، داليدا خليل، ويتم عرض حلقتين كل يوم خميس من كل أسبوع. العمل جذب أنظار المشاهد في الوطن العربي بسبب الشكل الذي ظهر به قصي، و«اللوك» الجديد الذي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر بشعر طويل وأطلق شاربه ولحيته، وصبغهما باللون البني الفاتح، وهو «اللوك» الذي جعل البعض يشبهه بالنجم العالمي جوني ديب. وتدور أحداث المسلسل حول قصي خولي المسمى بوزير الذي يعاني من مرض جنون العظمة ويتم استهدافه واتهامه بقتل 21 شخصا من الذين كانوا يسرقون معه ويتم استغلال مرضه لإثبات التهمة عليه. مسلسل «بارانويا» بطولة قصي خولي، ريتا الحايك، داليدا خليل، سارة أبي كنعان، جنيد زين الدين، وريم نصر الدين، ومن إخراج أسامة عبيد الناصر، ويعالج مشكلة جنون الارتياب الذي يجعل المرء يقلق من جميع الناس حوله وكأنه يعيش في جانب من حياته بلون قاتم فلا يرى اللون الوردي والملون في علاقاته مع الآخرين. الجزء الثاني من «أنصاف مجانين».. الإبداع السعودي يتواصل يتواصل الإبداع السعودي، من خلال رواية «أنصاف مجانين» للكاتبة السعودية الدكتورة شيماء شريف، حيث ينتظر الجمهور العربي عرض الجزء الثاني من مسلسل «أنصاف مجانين» لـ أحمد خالد صالح وأسماء جلال، في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، عبر منصة VIU، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج عمر رشدي، وعرض الموسم الأول منه في شهر يناير الماضي، في 12 حلقة. ورغم عرض المسلسل على منصة غير مشهورة في الوطن العربي، لكن حرص الجمهور على مشاهدة العمل أونلاين بسبب الحبكة المشوقة للعمل حيث يروى المسلسل حسب الرواية، حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن حل اللغز الذي فشل في حله أثناء حياته. وكانت الرواية حققت نجاحا كبيرا وكانت من أكثر الروايات مبيعا منذ 3 سنوات. مسلسل «أنصاف مجانين» مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة السعودية شيماء شريف، وسيناريو وحوار نجلاء الحديني، تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وإخراج عمر رشدي، وبطولة أحمد خالد صالح، أسماء جلال، ديانا هشام، محمد عبد العظيم، صدقي صخر، رامي الطمباري، سامية أسعد، ماجدة منير، ومحمد رضوان.

«ستات بيت المعادي»..

يبدأ في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، عرض مسلسل «ستات بيت المعادي»، ويتناول 3 حكايات مختلفة للنساء مع أزواجهن في بيت واحد بمنطقة المعادي، على مدار 3 عقود مختلفة منها الستينيات والثمانينيات والألفية، وتحدث جريمة قتل خلال أحداث المسلسل. يضم مسلسل «ستات بيت المعادي» الكثير من النجمات منهم إنجي المقدم وكندة علوش وتارا عماد وإنجي كيوان وانتصار وميريهان حسين، وسر انتظار الجمهور للعمل كونه يمثل بطولة جماعية نسائية قليلا ما نشاهدها في الدراما العربية، حيث يسيطر النجوم الرجال على البطولات في السينما والتلفزيون وهو ما يجعل البعض يتساءل هل سيكسر العمل سيطرة النجوم الرجال ويفتح الباب لمزيد من البطولات النسائية؟ المسلسل مأخوذ عن فورمات أجنبي من مسلسل Why Women Koll والسيناريو والحوار لـ محمود عزت وإخراج محمد سلامة، وإنتاج سالي والي.

«عنبر 6»..

مسلسل «عنبر 6» مقرر عرضه الخميس 16 ديسمبر، ويجمع مجموعة كبيرة من أهم نجمات ونجوم العالم العربي، مثل سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، آيتن عامر، جمانة كريم، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، بيار داغر، رندة كعدي، روزي الخولي، وغريتا عون، معالجة درامية هاني سرحان ودعاء عبد الوهاب، وإخراج علي العلي. وعمل صناع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة وهو مستوحى عن أحداث حقيقية عن قصص تدور داخل عالم السجون هزت الرأي العام، وهو من إنتاج شركة Eagle Films جمال سنان، ويتولى المخرج علي العلي إخراج المسلسل بعد النجاح الذي حققه بمسلسلي «دفعة بيروت ودفعة القاهرة». المسلسل من الأعمال التي ينتظرها الجمهور العربي بسبب بطلته الأردنية صبا مبارك والتي كانت حديث المواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بسبب فيلمها الجديد «أميرة» والذي سحبت الأردن ترشيحه من المنافسة على جوائز الأوسكار بتهمة الإساءة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.

«الزيارة».

بدأ في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، عرض أولى حلقات مسلسل «الزيارة» للنجمة دينا الشربيني، والتي تخلت عن أدوار الفتاة المسالمة والرومانسية، لتجرب حظها مع الرعب حيث حرص صناع العمل على الخروج به على نحو يضاهي أشهر الأعمال العالمية لهذا النمط من الإنتاجات سواء لناحية الإخراج والإنتاج.

