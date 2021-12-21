«طرق العاصمة» أحالت 186 سيارة إلى حجز البلدية

وطن النهار

أوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي انه تم وضع 4901 ملصق الى جانب تحرير 235 تعهدا وتوجيه 899 انذارا، لافتا الى ان اجمالي السيارات التي تم رفعها وارسالها الى موقع حجز البلدية بلغ 186 سيارة مهملة وسكراب ومعروضة للبيع وقد تم الافراج عن 79 سيارة.

ولفت الى اصدار 19 رخصة جديدة لاشغالات الطرق تضمنت 13 ترخيصا لطاولات وكراسي، بالاضافة الى ترخيص محلين لمواد البناء و4 تراخيص لأعمال مؤقتة وتجديد 41 ترخيصا اشغالات الطرق تضمنت 15 رخصة لكراسي وطاولات، 7 تراخيص الأواني المنزلية، 11 ترخيصا لمحال البناء، ترخيص واحد لمواد الديكور.

