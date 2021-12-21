وزير الدفاع: التاريخ يشهد بتفوق المرأة الكويتية

وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ان «التاريخ يشهد على تميز وتفوق المرأة الكويتية في مختلف المواقع والتخصصات الادارية والفنية»، جاء ذلك على هامش زيارةٍ قام بها الى مشغل المعايرة التابع لمجمع الصيانة بالقوة الجوية حيث استمع الى شرح قدمته كبيرة المهندسين الاختصاصيين «كهرباء» سوسن السيف حول الدور والمهام الفنية التي يقوم بها العاملون بالمشغل من عمليات قياس ومعاينة لمختلف الأجهزة وذلك من خلال استخدام احدث الأدوات والمعدات الدقيقة والمطابقة للمعايير المعتمدة دولياً.

وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بجهود العاملات من مختلف التخصصات الفنية بمشغل المعايرة، وما يتمتعن به من كفاءة علمية، ومهارة فنية، قادرة على مواكبة احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في مجال القياس والمعايرة، لافتا الى ان «وزارة الدفاع تمضي قدماً في تنفيذ خطتها الرامية الى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور الكويتي، وهو ما تم البدء به بالفعل من خلال فتح باب التسجيل للراغبات بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية حسب القرارات المنظمة في هذا الشأن، من المواطنات والعاملات في مختلف القطاعات بالوزارة، تقديراً وعرفاناً للدور الكبير الذي تبذله «أخوات الرجال» في دعم ومساندة اخوانهم من منتسبي الجيش الكويتي».

وأكد العلي حرص الوزارة على تسخير كل اشكال الدعم والمساندة لجميع الجهود التي تعمل على النهوض بمستوى الأداء، وتسهم في توفير الهدر والمحافظة على المال العام.

وعبر عن شكره وتقديره للعاملين في مشغل المعايرة، على ما يبذلونه من جهود، وعملٍ متميز يعكس عمق ايمانهم وولائهم ووفائهم لوطنهم.

