العلي وجَّه لتيسير إنجاز معاملات المواطنين

وطن النهار

استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي عددا من المواطنين اصحاب الشكاوى والمعاملات، وبحث الشكاوى المقدمة اليه، ووجه بسرعة حلها وفق القانون.

وأكد على تسخير جميع الامكانيات لازالة المعوقات امام معاملات المواطنين وايجاد حلول لها مستمدة من القانون يمكن من خلالها التسهيل عليهم وانجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

يأتي هذا انطلاقا من حرص «الداخلية» على التواصل المباشر مع المواطنين، واستمرارا لسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها جميع قطاعات وزارة الداخلية لتذليل كل المعوقات التي تواجه معاملات المواطنين ذات الصلة بالقطاعات الخدمية بوزارة الداخلية.

يذكر ان وزير الداخلية يستقبل المواطنين في مقر وزارة الداخلية بصبحان يوم الاثنين من كل اسبوع الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا وتكون المقابلات بتحديد موعد مسبق عن طريق الهاتف رقم 25200641 خلال الدوام الرسمي، او عن طريق الواتساب رقم 96031116 او البريد الالكتروني [email protected] او من خلال الحضور شخصياً لمكتب خدمة المواطن بالوزارة بوابة رقم 3 لتقديم الطلب والمستندات اللازمة.

من جانب آخر، كرم وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف والوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب بالانابة اللواء ناصر بورسلي، وعدد من قيادات القطاع، مشرفي وفريق اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية الفائز بالمركز الاول في البطولة الوطنية الخامسة لمناظرات الجامعات والكليات، والتي اقيمت في مقر الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة 12 مؤسسة تعليمية مختلفة داخل الكويت، والمؤهلة للمشاركة في البطولة الدولية لمناظرات الجامعات والكليات المزمع اقامتها في قطر الشقيقة في شهر مارس 2022.

وهنأ الوزير ابناءه الطلبة ومشرفي الفريق على النتائج المتميزة التي حققها فريق اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية، معربا عن فخره واعتزازه بهذا الاداء المشرف امام اهل الكويت، والذي توج بالفوز وحصولهم على المركز الاول خلال مشاركتهم في البطولة، مؤكدا دعمه للفريق خلال مشاركته في البطولة الدولية للمناظرات التي سوف تقام في دولة قطر مارس 2022، متمنيا لهم كل النجاح والتوفيق.

وأكد ان المؤسسة الأمنية لا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بالمخرجات الامنية والشرطية خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

من جانبهم اعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية على هذا التكريم، ودعمه الدائم للمتميزين من منتسبي المؤسسة الأمنية، مؤكدين استمرارهم في بذل الجهود لرفع اسم الكويت عالياً في جميع الحافل محلياً ودولياً.

يذكر ان فريق المكرمين الفائزين بالمركز الاول في البطولة الوطنية الخامسة لمناظرات الجامعات والكليات تألف من طلبة ضباط الاختصاص حازم ابراهيم الريحان، احمد محمد الصراف، احمد عبدالله الكندري، شهد عصام العصفور، وآمنة عادل التركماني.

