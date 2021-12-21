«اتحاد الصيادين»: 240 رخصة معطَّلة عن العمل

وطن النهار

أشار رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان الى ان قطاع الصيد مستثنى من الفئة الأولى من نسب العمالة الوطنية حيث لا توجد عمالة محلية في مهنة الصيد، مناشدا مجلس الوزراء بضرورة ايجاد حل سريع لمشكلة نقص عمالة الصيد.

وأعرب الصويان عن اسفه الشديد بسبب عدم حل مشكلة استقدام عمالة الصيد من الخارج رغم توضيح كل المشاكل في كتب ولقاءات عدة لمسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة، ورغم الوعود بحل المشكلة منذ اكثر من شهرين حيث ان نظام القوى العاملة يرفض استقدام العمالة للصيادين من الخارج بنسبة 100%.

وأضاف انه تم التوضيح للقياديين في القوى العاملة ان قطاع الصيد من القطاعات المستثناة من نسب العمالة ومهنة الصيد من المهن الصعبة والشاقة التي لا تتوفر بالسوق المحلية ولا توجد عمالة صيد داخل الكويت ونظام منصة القوى العاملة حاليا يحتسب النسب القديمة لتصاريح العمل فى الاستقدام الذي تم في السابق منذ سنوات، حيث استقدمت عمالة لرخص الصيد ومنهم من انتهت خدمته وغادر البلاد ومنهم من انتهت اقامته خارج البلاد ومنهم من حول في نفس القطاع، لافتا الى ان 240 رخصة من (لنجات وطراريد) متوقفة عن العمل بسبب عدم وجود صيادين، وأيضا الرخص التي تعمل تحتاج لزيادة عمالتها الأمر الذي ادى الى توقفها وقلل من مصيدها، ما اثر سلبا على العرض والطلب من الأسماك والربيان.

وأكد ان قطاع الصيد مستثنى مثل المزارعين ومنتجي الألبان ومربي الثروة الحيوانية وغيرها من قطاعات توفر الأمن الغذائي، ولكن المؤسف ان النظام الآلي في القوى العاملة ظلم اصحاب رخص الصيد، متسائلا لماذا لا تسمح القوى العاملة باستقدام عمالة جديدة كما كان بالسابق؟

وقال ان رد القوى العاملة صعب جدا تنفيذه حيث قالوا وفروا عمالتكم من السوق المحلية وهذا مستحيل لأن مهنة الصيد غير متوفرة ولها طبيعتها الخاصة ولا بد ان يكون الصياد قد اكتسبها منذ الصغر، واذا كانت السوق فقيرة من عمالة الصيد فماذا نفعل؟

وأضاف رئيس الاتحاد بأن جزءا كبيرا من رخص الصيد مهدد بالتوقف عن مهامه في تزويد السوق المحلية بالأسماك والربيان، مطالباً القوى العاملة بالسرعة الممكنة بالتحرك وحل هذه المشكلة التي استفحلت وسوف تتسبب في نقص المنتج البحري المحلي من الأسواق بعد توقف موسم صيد الربيان في الأول من يناير والذي يقدر عدد الرخص بأكثر من 60 رخصة صيد ربيان، معربا عن اسفه الشديد بسبب المشاكل العالقة التي تواجه قطاع الصيد ولا تجد مجيبا.

