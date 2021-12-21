«القصّر» أضافت «طلب كشف حساب» و«منحة زواج» عبر «سهل»

وطن النهار

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» يوسف كاظم عن اضافة خدمات الكترونية من قبل الهيئة العامة لشؤون القصّر عبر تطبيق الخدمات الحكومية من خلال اضافة خدمتين جديدتين عبر تطبيق «سهل» تتمثلان في اضافة خدمتي طلب كشف حساب لمستفيد مشمول برعاية الهيئة، علاوة على خدمة طلب صرف منحة زواج للقاصر المشمول بالرعاية من قبل الهيئة.

وأوضح كاظم في تصريح صحافي انه باضافة هاتين الخدمتين الجديدتين بات عدد الخدمات الالكترونية التي تقدمها الهيئة العامة لشؤون القصّر الى 32 خدمة يمكن لمستخدمي التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» التقديم عليها عبر خاصية «الخدمات» في تطبيق «سهل» للمشمولين برعاية الهيئة.

واشار الى ان جهود الجهات الحكومية مستمرة في اضافة ورفع خدمات جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» لتعزيز تجربة المستخدمين للتطبيق الذي يمكن تحميله من خلال متاجر التطبيقات للأجهزة الذكية.

