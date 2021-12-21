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«لجنة حولي»: إضافة أنشطة تجارية في «البوليفارد»

فايز الزعل
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الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

وافقت لجنة محافظة حولي في المجلس البلدي برئاسة مقرر اللجنة عبدالعزيز المعجل على طلب اضافة انشطة تجارية في مشروع منتزه السالمية «البوليفارد»، كما وافقت على تعديل قرار المجلس البلدي الخاص في مواقف السيارات السطحية المخصصة لمبنى وحدة رعاية المسنين في حولي قطعة رقم 88
وأحالت اللجنة الى الجهاز التنفيذي الكتاب المقدم من سكان منطقة الزهراء قطعة رقم 2 بشأن تحويل مقترح انشاء مدرسة الى حديقة عامة في المنطقة نفسها، كما احالت لتحديث الرد الاقتراح المقدم من العضو عبدالعزيز المعجل بشأن عمل مدخل ومخرج للقطعة 1 في منطقة الزهراء.
وأبقت على الجدول الاقتراح الذي تقدم به العضو احمد هديان بشأن تخصيص موقع حديقة عامة في منطقة الشهداء، فيما وافقت على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية نقل الاشراف على ممشى الواحة وملاعبه في منطقة مشرف من وزارة الأشغال العامة الى جمعية مشرف.


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