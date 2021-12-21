«الائتمان»: ميكنة الخدمات خفَّضت أعداد المراجعين 80 %

وطن النهار

بلغة الأرقام، كشف بنك الائتمان التحول الكبير الذي وصل اليه البنك بعد نجاح تنفيذ خطته للتحول الرقمي بجميع افرعه في البلاد. وقال في بيان صحافي امس: ان نسبة المراجعات الحكومية للمواطنين انخفضت، بعد تطبيق نظام الميكنة، اكثر من 80 في المئة، بعد بلوغها السنوات الماضية نحو 600 الف مراجع سنوياً، في حين يستقبل البنك الآن نحو 100 الف مراجع خلال السنة الواحدة.

وذكر البنك انه بدأ بتنفيذ خطته الرقمية قبل 10 اعوام بسواعد كوادره الوطنية الشابة، وذلك للتسهيل على مراجعات المواطن الكويتي وأسرته واجراء معاملاته الكترونياً دون عناء المراجعة، مشيراً الى ان البنك من الجهات الحكومية المتصدرة في تنفيذ معاملاته الكترونياً وخاصة خلال فترة الجائحة التي شهدت تباعدا اجتماعيا وتحولا كبيرا من المستخدمين للمنصات الالكترونية. وأوضح البنك ان التحول الرقمي لم يخفض نسبة الاستقبال فحسب، بل اسهم في الحفاظ على حماية المال العام وتقليص الدورة المستندية على معاملات البنك، بالاضافة الى تقليل نسبة الخطأ بشكل كبير جداً والتأكد من سلامة جميع المستندات المطلوبة وعدم تزويرها. ودعا البنك المواطنين الى متابعة حسابات بنك الائتمان الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي على الحساب [email protected]، لمتابعة آخر اخبار البنك والمعلومات الدقيقة اولاً فأولاً.

