«الهلال الأحمر»: الكويت والمجتمع الدولي يتعاونان لحماية البيئة وتفادي الكوارث

وطن النهار

قالت جمعية الهلال الأحمر امس الاثنين ان الكويت عملت مع المجتمع الدولي على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في دول العالم بما يكفل تبادل الخبرات من اجل حماية البيئة وادارتها وتفادي الكوارث والحد من آثارها.

وأكد نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية انور الحساوي في كلمة له خلال ورشة «الشؤون الانسانية الدولية والتأهب لحالات الطوارئ والتغير المناخي» التي اقيمت في بيت الأمم المتحدة «مبنى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح» ان الكويت اسهمت في تفعيل دور المجتمع المحلي في الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث برفع وعي المواطنين والمقيمين حولها وتعزيز مشاركتهم وتمكينهم في نشاطات الحد من مخاطر الكوارث.

وأضاف خلال الورشة التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الكويت ان الجمعية ادركت خطورة هذه الكوارث وما تسببه من اضرار بالغة في عدد من الدول العربية مشيرا الى انشاء مركز العمليات ليكون نقطة ارتكاز للهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر للعمل على بناء قدرات متطوعيها وتبادل الخبرات الخاصة معها.

وأوضح ان الجمعية حرصت على المشاركة مع المنظمات الدولية في العديد من المؤتمرات وورش العمل الخاصة بالانذار المبكر للكوارث الطبيعية من ضمنها الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.

ودعا الحساوي الى استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز القدرات في الحد من الكوارث ومواجهة المخاطر لضمان عالم اكثر امنا لأجيال المستقبل معربا عن امله ان تخرج الورشة بتوصيات مهمة واقعية وقابلة للتنفيذ.

الاستعداد للطوارئ

من جانبه اعرب مدير وحدة الاستعداد والاستجابة للطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية رمزي الظافر عن تقديره لجهود الكويت وما تقوم به في مجال التغير المناخي على الصعيدين المحلي والدولي والدعوة للعمل لمجابهة تغير المناخ. وأشار الظافر الى الجهود التي تبذل من قبل وحدة الاستجابة والاستعداد للطوارئ في مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للتخفيف من معاناة السكان الأكثر ضعفا في المنطقة والتخفيف من الآثار المدمرة المتزايدة لتغير المناخ. وبين ان الورشة هي نقطة البداية لتعاون طويل الأمد ولتمهد الطريق للعمل المشترك في المستقبل مشيدا بالمشاركة الكويتية من قبل الهيئات والمؤسسات لاسيما الهلال الأحمر الكويتي.

الإنذار المبكر

ومن جانبه قال مدير ادارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر يوسف المعراج في تصريح لـ«كونا» على هامش الورشة انه تمت مناقشة عدة محاور منها ما يتعلق بالقانون الدولي الانساني والاعلام الانساني ونظم الانذار المبكر وآلية الاستجابة للكوارث على الصعيدين الوطني والدولي ومبادئ وقواعد الاستجابة الانسانية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وميثاق المناخ والبيئة للمنظمات الانسانية.

وأفاد بان الورشة تناقش ايضا ورقة عمل حول التغيرات المناخية ومراقبة ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها على البيئة المحلية وما ينجم عنها من ارتفاع لدرجات الحرارة بشكل ملحوظ ما ادى الى كثرة العواصف الغبارية وتبعاتها الاقتصادية من خلال تعطيل حركة الملاحة الجوية والبحرية.

ولفت الى ان الورشة ستناقش ابعاد ظاهرة التغير المناخي على البيئة الكويتية وأهم الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الكويت والمعنية بظاهرة تغير المناخ وآلية تنفيذ التزاماتها وجهودها في الحد من الانبعاثات الكربونية.

