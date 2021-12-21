«مجلة العربي» أقامت معرضاً في «إكسبو دبي 2020»

وطن النهار

اقامت مجلة العربي الكويتية معرضا بجناح الكويت في «اكسبو 2020 دبي» حمل شعار «الامارات بعيون العربي» انطلاقا من دور المجلة المهني في توثيق عرى الترابط الخليجي والعربي.

وقال رئيس تحرير المجلة ابراهيم المليفي في تصريح لـ«كونا» ان المعرض تناول عددا من الصور الارشيفية النادرة التقطتها عدسة مصوري المجلة منذ فترة الستينيات الى جانب عرض اعداد المجلة في تلك الحقبة.

وأضاف المليفي انه تم انتقاء الصور المتعلقة بمراحل عدة في تاريخ الامارات منها يوم تأسيس الاتحاد والنهضة التعليمية والثقافية التي شهدتها البلاد والتراث الاماراتي.

وأشار الى ان المعرض بمثابة مساهمة من مجلة العربي في ابراز الصور الخاصة بها عن نهضة الامارات للزائرين في «اكسبو 2020 دبي» الذي تشارك فيه اكثر من 190 دولة ويعد من اكبر المعارض العالمية.ولفت الى حرص المجلة المشاركة في هذه الفترة التي تتزامن مع الاحتفال باللغة العربية واقامة دولة الامارات النسخة الأولى من قمة اللغة العربية في «اكسبو 2020 دبي» والفعاليات المصاحبة لها.

وأكد في هذا السياق ان المجلة تشكل وسيلة دفاع عن اللغة العربية لضمان سلامتها واستمرارها سواء داخل الوطن العربي أو خارجه.

وتعد مجلة العربي التي اسست في عام 1958 واصدرتها وزارة الاعلام الكويتية مجلة شهرية ثقافية عربية تتناول العديد من القضايا العربية والعالمية والحضارات والفكر والتراث والابداع والفنون والاداب والعلوم الطبيعية.

