«اتحاد التطبيقي»: الدراسة في تيماء عبء على قاطنات المنطقة العاشرة

وطن النهار

ثمَّن رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله العازمي جهود ادارة الهيئة في تيسير العملية التعليمية للطلبة وحرصها على تذليل اي صعوبات تواجه مسيرتهم الدراسية.

وقال ان «عمادة كلية التربية الأساسية اعلنت عن تخصيص مبنى الطالبات بفرع الكلية في منطقة تيماء للطالبات المستجدات في الفصل الدراسي الثاني، لتغطية احتياجات الطالبات من القاعات الدراسية، وأن الدراسة بفرع تيماء لها عدة مزايا، منها تسلم الطالبة جدول دراسي ثابت بـ14 وحدة دراسية، ويحق للطالبات تقديم طلب التحويل الداخلي في تخصصات الكلية، وتوفير باصات تُقِل الطالبات من العارضية الى تيماء والعودة بهن، وغيرها من المزايا الأخرى التي تسهل مسيرة الطالبات الدراسية، الا ان هناك شريحة من الطالبات سيتحملن اجهادا بدنيا لا يستطعن معه استيعاب محاضراتهن، وهن سكان منطقتي صباح الأحمد وأم الهيمان، واذا وضعنا بعين الاعتبار ان المسافة ما بين منطقة ام الهيمان والعارضية 58 كيلو مترا، والمسافة من العارضية الى تيماء 30 كيلو مترا فان الطالبات من سكان هاتين المنطقتين سوف تحتجن لقطع مسافة 88 كيلو مترا ذهابا فقط، اي ان اجمالي المسافة التي ستقطعها الطالبة في الذهاب والعودة للكلية 176 كيلو متر يومياً، ولا شك ان هذا الأمر يشكل عبئا ثقيلا على الطالبات سكان منطقتي صباح الأحمد وأم الهيمان ويؤثر سلباً على تحصيلهن الدراسي».

وناشد العازمي عمادة كلية التربية الاساسية اعادة النظر في هذا القرار واستثناء سكان منطقتي صباح الأحمد وأم الهيمان من هذا القرار واستمرار دراستهن في المقر الرئيسي للكلية بالعارضية.

