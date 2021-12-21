«ثانوية» الروضة بنات احتفت بـ«اللغة العربية»

وطن النهار

يحتفي العالم في 18 من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، باعتبارها واحدة من اهم اللغات التي تحمل صورا من الثراء الثقافي ومواطنا لجمال اللغة. وبهذه المناسبة اقامت ثانوية الروضة للبنات فعالية الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية وذلك بحضور عدد من معلمات مدارس منطقة العاصمة التعليمية. وقال الموجه العام للغة العربية في منطقة العاصمة التعليمية طارق العنزي ان مدارس المنطقة حرصت بهذه المناسبة ان تحتفل باليوم العالمي للغة العربية لما لها من مكانة في نفوسنا كمسلمين وعرب، كما حرصت على غرس جذور حب اللغة في نفوس ابنائنا وبناتنا الطلاب.

وحث العنزي على استغلال مثل هذه الفرص باقامة الفعاليات والأنشطة لتعزيز القيم والمبادئ التي تحملها اللغة العربية، فضلا عن اهمية اللغة العربية ومكانتها وأثرها البالغ في اثراء روح الهوية العربية.

