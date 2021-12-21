المزيني: دور دول «الخليجي» ريادي في نشر الوعي المائي

وطن النهار

أكد رئيس جمعية المياه الكويتية د. صالح المزيني اهمية الدور الريادي الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي في نشر الوعي المائي فيما بينها، جاء ذلك في اجتماع تحضيري حضره الامين العام «لهيئة البيئة بـ«أبوظبي» في دولة الامارات العربية» والمستشار الاقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا د. شيخة سالم الظاهري، وشارك في الاجتماع فريق بحثي من جمعية المياه الكويتية في ركن خاص بجناح الكويت بمعرض اكسبو دبي 2020، مشيرا الى ان الاجتماع بحث سبل وفرص تطوير التعاون بين الجانبين في القضايا المائية وأهمها ترشيد والتوعية المجتمعية والأبحاث والدراسات المائية.

وأوضح المزيني ان هذا التعاون يوفر فرصا هائلة تثري قطاعات المياه في دول مجلس التعاون، وأضاف ان «زيادة التعاون المائي بين الدول الخليجية له زيادة في تفاهم استراتيجي في قضايا المياه ما يجعل العلاقة بينها نموذجا رائدا متميزا ويخدم مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة في اقليمنا ويطور الشراكة الاستراتيجية وفق رؤية الكويت 2035»، مشددا على «أن الجانبين الكويتي والاماراتي خلال الاجتماع اكدا على مواءمة خطط التنمية المستدامة والأمن المائي».

وأضاف «خلال الاجتماع نوه الجانبان الى اهمية العمل الخليجي المشترك وتطوير المشاريع المشتركة لتعزيز الأمن المائي وعلى اساسها ان يتم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة البيئة بـ«أبوظبي» وجمعية المياه الكويتية توضح فيه آلية التعاون بين الجانبين في مجالات المياه على ان يتم في القريب العاجل».

