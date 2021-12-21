مسابقة بين مركز خدمة المجتمع والسفارة اليابانية

وطن النهار

صرح مساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة ا.د. محمد دهيم الظفيري ان مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر نظم بالتعاون مع السفارة اليابانية مسابقة الخطابة باللغة اليابانية، ويأتي هذا النشاط ضمن خطة الجامعة لتوثيق العلاقات الثقافية مع الدول والثقافات المختلفة بغرض تكامل الخبرات والتجارب الناجحة ما يعود بالنفع على الطرفين. وأكد بأن هناك ترابطا ما بين الثقافة العربية بشكل عام والثقافة الكويتية بشكل خاص وما بين المجتمع الياباني، وان العلاقات العربية - اليابانية يمتد عمرها الى ما يقارب 200 سنة.

