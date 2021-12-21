أهالي العديلية: منطقتنا هادئة.. لا تزعجونا!

وطن النهار

رفض المتحدثون في المؤتمر الصحافي لحملة اهالي منطقة العديلية في ديوان الراشد التي جاءت تحت شعار «العديلية منطقة سكنية وليست تجارية» رفضهم القاطع إقامة مشروع استثماري بمساحة 10 آلاف متر مربع، اعلن عنه الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بعد ان طرح مزايدة فازت بها احدى الشركات، مؤكدين ان هذا المشروع سيحول المنطقة الهادئة الى بؤرة صخب وضجيج. وأكد المتحدثون بأنهم سيتصدون لهذا التحول الاستثماري ان يستوطن في منطقة العديلية، لافتين الى كل الجهود الشعبية بدعم من قبل مجلسي الأمة والبلدي للوقوف ضد هذا الزحف الاستثماري.

وحذروا انه اذا تمت الموافقة على المشروع الاستثماري في منطقة العديلية، سيتوجه بعض التجار الأخرين الى مناطق سكن خاص ونموذجية، معللين بأن المناطق ستفقد خصوصيتها وسكينتها. وفي البداية قال رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، استمعنا الى حديث اعضاء مجلسي الأمة والبلدي، موضحا انهم تحدثوا عن المعاناة، ونحن نعرف ما هي المعاناة، و لم نأت لنبحث عنها، بل نريد الحلول الواضحة، لاسيما ان الكرة حاليا في ملعب النواب وليس في ملعب اهالي المنطقة ولم ندعهم للحضور والحديث فقط، بل نريد نتائج مثمرة تطمئن اهالي العديلية.

واوضح الفضالة اننا دعوناكم لتنقذونا والوقوف معنا، لتقديم شيء لانقاذنا، ولو كان الامر في يدنا لما استدعيناكم، ونحن قادرون ولكن نريد ان نعرف ماذا ستعملون لنا.

ووجه الفضالة حديثه للنواب قائلا «نحن لسنا في مهرجان خطابي كل عضو يقول كلمة والسلام»، وانتم مطالبون بحل منطقي ومعاهدة سكان العديلية بالوقوف مع الاهالي مثلما وقفوا معكم في فترة الانتخابات ودعموا نجاحكم، فالمنطقة تتعرض للخطر. بدوره اكد عضو مجلس الأمة اسامة الشاهين، ان النائب يبقى ممثلا للأمة والمجتمع بكل شرائحه وفئاته، وعليه واجبات تجاه كل المناطق التي ترعرع فيها، او التي يمثلها.

الثور الأبيض

وزاد الشاهين لا نريد ان نقول يوما «اكلنا يوم اكل الثور الأبيض» مؤكدا ان اعضاء مجلسي الأمة والبلدي لن يتركوا اهالي منطقة العديلية يعانون دون وقفة نيابية وشعبية بحجة تدبير امورها ومشاكلها. وأشار الى انه اذا تم التنازل اليوم عن حقوق ومطالب اهالي منطقة العديلية، والسماح بالاستثمار التجاري ان يدخل مناطق السكن الخاص والنموذجي، فغدا سيتم التنازل عن مناطق مشرف وبيان والدعية والدسمة والمناطق الأخرى.

بدوره قال عضو المجلس البلدي حمد المدلج، ان هذه المعاملة تم اتخاذ اجراء بها في المجلس البلدي، متمنيا ان تكون هناك نتيجة ايجابية، مشيرا الى انه تقدم 12 عضوا من المجلس البلدي بنقل اتحاد كرة القدم الى خارج منطقة العديلية، بناء على شكاوى الاهالي، مع مطالبات بايقاف تراخيص اتحاد الكرة الاستثمارية.

فوضى عقارية

من جهته قال النائب عبدالعزيز الصقعبي، ان مايحدث في الدولة فوضى عقارية في الدولة، ومظاهر سلبية واضحة في المناطق السكنية خاصة بعدما تم تحويل مناطق السكن الخاص الى استثماري، لاسيما ان السكن الخاص لم يعد خاصا بل استثماريا ومنتشرا بسبب بعض تجار العقارات الذي غلبهم الجشع وتفضيل المصلحة الخاصة على مصلحة اهالي الكويت..

من جانبه قال النائب اسامة المناور، ان الشكاوى زادت اكثر من مرة ومتوقع ان يحدث مثل هذا الامر، خاصة انه في السنوات الاخيرة فقدنا السكينة في المناطق بعد الزحف الاستثماري على مناطق السكن الخاص.

واشار المناور الى ان المنطقة تعاني في وجود اتحاد كرة ونادي كاظمة ونادي صحي، وغيره، لافتا الى ان منطقة العديلية اصبحت كيكة الكل يريد اقتسامها.

وفي السياق نفسه قال عضو البلدي عبدالعزيز المعجل، ان المشاكل التي تحدث من قبل سيارات «الفود ترك» واتحاد الكرة ونادي كاظمة تعتبر ظاهرة مزعجة والكل مستاء منها ومايحدث في منطقة العديلية من انفلات واستثمار غير منطقي.

واكد المعجل ان الحقيقة الواضحة فشل الحكومة في ادارة الاحتراف والملف الرياضي، ما نتج عنه معاناة اهالي المناطق السكنية، مشددا اذا لم تكن لديها افكار ومبادرات تخدم الرياضة لانريد ان تظهر قوانين مشوهة تضر فيها ابناء السكن الخاص خاصة مع اعطاء جهة منفذة بتخصيص موقع بعشرة الآف متر مربع لمشروع استثماري.

غرابة

بدوره قال عضو المجلس البلدي المهندس عبدالسلام الرندي، فيما يطالب أهالي العديلية بتقوية التيار الكهربائي في المنطقة والمعاملات ترفض، يتم موافقة ادارة التنظيم على مساحة 10000 متر مربع لمشروع استثماري هنا تكمن الغرابة.

وطالب الرندي بايقاف نوعية هذه المعاملات، تحسبا لان يبدأ الزحف التجاري يتوجه الى مناطق السكن الخاص والنموذجي.

من جانبه قال صلاح العودة ان منطقة العديلية تعتبر سكنية هادئة تضم مايقارب 800 بيت، ومجموعة قطع خدماتية وبعيدة عن الازعاج.

واشار الى ان العديلية استضافت اتحاد كرة القدم ونادي كاظمة منذ اكثر من 45 سنة، دون شكوى من الاهالي خاصة اذا كانت هناك مناسبات رياضية.

بدوره اكد بسام النوري ان الحكومة لم تعمل شيئا من كيفها، لابد ان الصورة التي وصلتها غير واضحة،لذلك ان القانون الذي وصل اليها غير متكامل.

وشدد النوري على ان الاهالي والمواطنين لايتحملون اخطاء اعضاء مجلس الأمة السابقين، مطالبا الاعضاء الحاليين تحمل هذه النتائج وعدم رمي الكرة في ملعب الحكومة خاصة ان القانون اتى من قبل المشرعين.

واكد النوري ان موضوع العديلية اذا «فلتت حباله» من ايادي اعضاء مجلس الأمة بالذات سيكون هناك توجه عام في كل مناطق السكن الخاص وتتحول الى مناطق استثمارية.

بدوره قال عبدالعزيز السيف، انه في السنوات الاخيرة بدأت تزداد الانشطة المتنوعة خاصة التجارية في العديلية.

واكد السيف ان الاهالي تحملوا بما فيه الكفاية لسنوات طوال، لكن بعد تخصيص 10000 متر لمشروع استثماري وتحويله لمجمع تجاري مربع فإن الوضع مرفوض من قبل الأهالي خاصة ان عدد الانشطة في المحال التي ستتضمن المشروع ما يقارب 40 أو 50 بخلاف لـ 150 نشاطاً متنوعا حاليا.

القشة

من جهته قال محمد البحر ان الأنشطة التجارية كانت مقبولة في بداية الأمر، بعدما قام نادي كاظمة باستثمار مقاهٍ ومن ثم زادت البنوك، وهذه افكار مقبولة. واكد ان قرار تنفيذ المشروع الاستثماري، في العديلية هو «القشة التي كسرت ظهر البعير»، مشيدا بانتفاضة اهالي العديلية الايجابية ووقوفهم ضد هذا التمدد. وفي السياق ذاته قال صلاح السيف ان منطقة العديلية من المناطق السكنية النموذجية في محافظة العاصمة، فهي هادئة بطبيعتها تسودها السكينة والطمأنينة، حيث استضافت مؤسستين رياضيتين كبيرتين منذ سنوات طوال، هما نادي كاظمة الرياضي واتحاد كرة القدم.

