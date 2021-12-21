في ذكرى الشيخ ناصر صباح الأحمد

آراء

.. رحل عن عالمنا وهو الحالم بأمان ديرتنا.

.. رحل عنا وترك الحلم أمانة في أعناقنا.. أمانة في عنق كل كويتي غيور على أرضه ووطنه.

.. محارب شرس حارب الفساد بقوة فكان مؤسساً وعضواً في جمعية حماية المال العام الكويتية، وكان دائماً يؤكد أن التنمية والعدالة لن تتحققا إلا بكشف الفاسدين معتبراً أن أي شيء خلاف ذلك يكون فساداً فوق إفساد..

.. في ذكراك أتذكر وبفخر أقول كنت عضوا مؤسسا في هذه الجمعية واول امين عام لها.. أتذكر أهم أعمالك البارزة في الكويت هي رؤية 2035 التي أسست لها وأخذت حمل تنفيذها. وفقاً لخطط مدروسة وقانون شامل يتفق مع مواد الدستور والعادات والتقاليد الكويتية.

.. لم يمهلك المرض والقدر لتكمل مسيرة الإصلاح التي بدأتها في مناصب مسؤولة متعددة كان آخرها تعيينك نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع في التشكيل الحكومي الــ35 للكويت الحبيبة عام 2017.

لن ننسى ولن تنسى الأجيال المتعاقبة دار الآثار الإسلامية التي أسسها مع زوجته الفاضلة الشيخة حصة صباح السالم والمشاركات العالمية في مناصب العالم لعرض الفن في الحضارة الإسلامية وفي إطار التبادل الثقافي بين الكويت والعالم الخارجي، يحمل رسالة الكويت الثقافية ويبرز دورها الكبير في رعاية (الإرث) الإنساني والحوار الحضاري.

والجدير بالذكر أن دار الآثار الإسلامية لا تضم التحف والمقتنيات الأثرية والفنية فحسب بل هي شاهد حي يروي تاريخ التراث العريق للمسلمين جميعاً.

.. كان قائداً لسيمفونية من الأعمال الفنية ساعياً إلى تعميق الإدراك الثقافي في العالم.. وسيبقى شاهداً على عطاء رجل كبير قيمة وقامة.

رحم الله ابن الكويت البار الشيخ ناصر صباح الأحمد وحفظ الله الكويت من كل مكروه.. وستبقى الكويت وطنا يعيش فينا لا نعيش فيه.

