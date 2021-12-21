الدوائـر لمصلحـة مـن؟

آراء

منذ فترة ليست ببعيده ظهر للسطح الحديث عن تعديل للدوائر الانتخابية الحالية وعلى ذمة القائل انها 10 بدلا من خمسة وتم تقسيمها بصورة تخدم البعض القليل من شرائح المجتمع الكويتي وقد تضر أو تصعب على أكثرية شرائح الكويت بالأخص التي هي بعيدة عن دائرة السلطة والنفوذ، وهنا بيت القصيد للتعديل المذكور تحت عذر ادخال المناطق الجديدة في العملية الانتخابية يعني انه حق يراد منه باطل والحق هنا ادخال المناطق الجديدة والباطل هو تفصيل بعض الدوائر الانتخابية للقلة القليلة ونسيان الأكثرية الباقية! ومن بداية الديموقراطية الكويتية حديث 3 تغييرات وتعديلات أساسية بالإضافة للعديد من التعديلات الطفيفة؟

وبدأت الحياة الديموقراطية الكويتية بعام 1961م حيث تم تقسيم الكويت لأول مرة في تاريخها إلى 20 دائرة انتخابية طبقا للقانون رقم (25) لانتخاب اعضاء المجلس التأسيسي على أن ينتخب نائب عن كل منطقة ولكن لم يتم تفعيل هذا القانون وتم تعديله قبل العمل فيه حيث صدر قانون بتاريخ 7 أكتوبر 1961م ينص على أن يكون هناك تقسيم لعشر دوائر انتخابية تنتخب كل منها نائبين وهو القانون الذي على أساسه تم انتخاب نواب المجلس التأسيسي المكون من 20 نائبا، وبعام 1962م بقي تقسيم الـ10 دوائر انتخابية كما هو وتم تعديل عدد النواب المنتخبين إلى خمسة نواب عن كل دائرة بدلا من 2 وفق نص المادة (51) من القانون رقم (35) بما يخص انتخابات نواب مجلس الأمة، وعلى هذا الأساس تم إجراء أول انتخابات لمجلس الأمة الكويتي عام 1963م وظل قانون الدوائر الانتخابية على ما هو عليه حتى عام 1976م (وهي السنة التي تم فيها حل المجلس حلا غير دستوري لأول مرة)، ومنذ عام 1976م كانت الحياة البرلمانية متوقفة حتى تاريخ 17 ديسمبر 1980م حيث أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- أثناء فترة حل مجلس الامة في فصله التشريعي الـ4 مرسوما بقانون رقم (99) بإعادة الحياة الديموقراطية على الشكل الذي جاء بالمادة الأولى حيث يتم تقسيم الكويت لـ25 دائرة انتخابية بدلا من 10 دوائر انتخابية وأن تنتخب كل دائرة نائبين وتم تطبيقه بعودة الحياة البرلمانية من جديد وفق توزيع الدوائر الانتخابية الجديدة في 23 فبراير 1981م، وبنهاية عام 2003 بدأ الكلام عن تعديل قانون الدوائر الانتخابية يأخذ الأولوية في النقاشات بين أعضاء مجلس الأمة والمواطنين وكثر الجدل عن السلبيات التي جاءت بسبب الدوائر الانتخابية الـ25، خلال عام 2004 تمت مناقشة طلب تقليص الدوائر الانتخابية من 25 إلى 10، وبعد تولي الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- مسند الامارة تم نقاش قضية تقليص أو تعديل الدوائر الانتخابية من جديد وتزامن معها انطلاق حملة نبيها 5 ذات اللون البرتقالي كرمز للحملة وكان هدف الحملة إيصال صوت الشارع الكويتي إلى القوى السياسية، وفي الأول من اغسطس 2006 أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- القانون رقم (42) لعام 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وتم تقسيم الكويت لـ5 دوائر انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عشرة نواب للمجلس ولكل ناخب الحق بـ4 اصوات من المرشحين بالدائرة وتمت الانتخابات وفق تقسيم الدوائر الـ5 لأول مرة في 17 مايو 2008 بعدما حل مجلس الأمة لعام 2006م حلا دستوريا، وبعد إبطال مجلس (فبراير 2012) تم تعدل قانون الانتخاب وأصبح لكل ناخب حق الإدلاء بصوت واحد فقط مع بقاء الـ5 دوائر انتخابية وتنتخب كل دائرة عشرة نواب.

ولساعة كتابة هذا المقال والوضع على ما هو عليه 5 دوائر انتخابية وصوت واحد لكل ناخب، ولان دوام الحال من المحال لا نعلم ما هي الحال بالمستقبل ولمصلحة من سوف تعدل الدوائر الانتخابية وعدد الأصوات، ولذا نتمنى نحن البسطاء من اهل الكويت من فئة الغالبية الصامتة ان يكون التعديل بكل اشكاله في صالح الوطن والمواطن والا يتم تفصيل التعديل لمقاس قلة دون الأكثرية وان يكون جميع شرائح المجتمع الكويتي متساوين من حيث التمثيل وان لا تغلب فئة على فئة ولا يعطى حق لمن ليس له حق بأكثر مما لديه، ويكون عدد الناخبين متقاربا وليس كما هي الحال اليوم على سبيل الفرض ان يفوز نائب بألفي صوت أو اكثر بمركز متقدم ونائب آخر في دائرة أخرى يفوز بأكثر من 6 آلاف صوت ويحصل على المركز الـ9 او الـ10! والكلمة لمن يروج لتعديل الدوائر الانتخابية وعدد حق التصويت للناخب شوف وركز بتساوي الاعداد بالدوائر والعمل وفق مقولة كلنا زائلون والكويت باقية، والحين ما في عندي شيء سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وضرر، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: ليش تم الغاء قانون الـ60 عاما؟ وتم إيقاف رخص القيادة للوافدين؟ الجواب سهل (الرجال يعرفون أيام الشدائد لا أيام الموائد) عاد تفهم أو ما تفهم مشكلتك بس قولي متى راح تيوووز وتركد يا مواطن تكفه أعقل؟

