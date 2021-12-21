اللهم صيِّباً نافعاً

آراء

مع بدء موسم الامطار والقلق من تحوّل هذه النعمة إلى نقمة اذا لم نحسن استقبالها نعود ونذكر ولعلنا نتعلم من الدروس السابقة ان الكويت تعرضت خلال العقد الأخير 2011-2021 لعدد كبير من السيول حيث تعرضت الكويت عموما ومدينة الجهراء خصوصا لسيول مدمرة في 2 فبراير 1993، حيث هطلت كمية من الأمطار بلغت 40 ملم خلال 6 - 8 ساعات، وتم إعلان الجهراء منطقة كوارث طبيعية، وفى 11 نوفمبر 1997 هطلت على الكويت كمية من الأمطار تقدر بحوالي 105 ملم في 3-4 ساعات، وغرقت أحياء كاملة من الكويت ومعظم مدينة الجهراء وسجلت حالات وفيات وإصابات عدة، وفي فترات لاحقة تعرضت بعض المناطق مثل الشعيبة لسيول فجائية في يناير 2007 وأبريل 2008 وديسمبر 2009 ونوفمبر 2012 ونوفمبر 2013، وأيضا تعرضت الكويت لسيول مدمرة في نوفمبر 2018 نتج عنها أضرار جسيمة في عدد من المناطق الصحراوية والحضرية منها أبوحليفة، المنقف، الصباحية، جنوب الصباحية، الفحيحيل، الشعيبة، الأحمدي، مدينة صباح الأحمد، طريق الوفرة - ميناء عبدالله، كبد، طريق الدائري السابع.

وأثناء سيول نوفمبر 2018 تجمعت المياه في عدد من المنخفضات الساحلية والبرية لتشكل مجموعة كبيرة من البحيرات المتباينة الأشكال والمساحات والأعماق، وتم رصد 16 بحيرة شرق مدينة صباح الأحمد السكنية بلغ إجمالي مساحتها قرابة 7 كيلومترات مربعة، وتراوحت مساحة بحيرات شرق مدينة صباح الأحمد السكنية، ما بين 2 كيلومتر مربع وعشرات الأمتار المربعة، وفقا لتقديرات معهد الكويت للأبحاث العلمية، أما بالنسبة لعمق البحيرات فتم تسجيل متوسط عمق 3 أمتار، في بعض البحيرات شرق المدينة بواسطة فريق من الجمعية الكويتية لحماية البيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء.

لذا هذا العام يجب ان نكون يقظين وحذرين فنحن لسنا بمأمن من تكرار تلك الحوادث والكوارث مرة اخرى لا قدر الله، وما يجعلنا مطمئنين ان كل الاخبار والتصريحات التي صدرت من وزارة الاشغال عن مدى استعدادها لموسم الامطار هذا العام تؤكد على الاستعداد التام لموسم الامطار، وقد حلت الوزارة تقريبا كما صرحت سابقا كل هذه المشاكل واتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب تحول الطرق الرئيسية إلى بؤر فيضانات وتم وضع الأفراد والمعدات على أهبة الاستعداد لمواجهة أي احتمال خلال موسم الأمطار. حيث كانت هناك مراحل لتنفيذ الخطة، وأهمها الاستعدادات اللازمة قبل موسم الأمطار الذي بدأ في مطلع أغسطس حتى منتصف نوفمبر بالإضافة إلى تنظيف جميع المجاري وغرف التفتيش وخطوط الأنابيب المتصلة بها. وكذلك تنظيف المجاري بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل الطرقي وقطاع الصيانة بالوزارة.

ندعو الله ان يمر موسم الامطار هذا العام وفي الأعوام المقبلة بلا مشاكل وان تكون وزارة الاشغال على قدر الثقة والتصريحات الوردية.

