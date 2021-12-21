زمن ثقافة الأحذية

آراء

نشر كاتب في مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلا بتعجب واستغراب، عن سبب نيل منشوره عن كتاب ألفه ويتناول فيه، توثيقا لحقبة مهمة من زمن حكم الطاغية صدام، وفترات ما قبله وما بعده، بضعة اعجابات وتعليقات لا تتجاوز عدد أصابع اليد، فيما نال منشور آخر فيه صورة «حذاء» عشرات الاعجابات والتعليقات.

ورغم أن الكاتب لم يكن دقيقا، في توصيف الحالة، فهو لم يوضح أن الحذاء كان «نسائيا».

وكما تعلمون فإن هكذا تفصيلة صغيرة، تكون حاسمة أحيانا في معيار القبول والرفض، لأي قضية أو فكرة أو مشروع حتى، بالتالي فقد كان هناك تدليس في شرح القضية!

قد يظن البعض أن القضية تافهة ولا تستحق الاهتمام والنقاش، فكم من منشورات فيها حكم وعبر ودروس وتجارب، تمر ولا تنال اهتماما، وغيرها قد يراها البعض فارغة ولا قيمة لها، أو مواقف لشخصيات تافهة تقول أو تفعل أشياء أتفه، لكنها تنال تفاعلا واعجابا، بل وتصبح «ثيمة» مجتمعية، لكن من يظن أنها كذلك هو ساذج لا محالة.

خذ مثلا آخر، فقد تناولت وكالات خبرية صورة لمسؤول حكومي يعمل بمفصل حساس وكبير، وينتمي لتيار اسلامي ومؤثر في الساحة السياسية، لكن ما لفت انتباه المتابعين في الصورة كان حذاء هذا الرجل، الذي كان من « ماركة» عالمية معروفة، ويبلغ ثمنه ما يعادل راتب ستة أو سبعة موظفين.. ولا غرابة في أن يرتدي الانسان ما يحب ويشتهي، من حر ماله وحلاله الذي اكتسبه بجهده وكده، ولكن ليس من المعقول ولا المقبول، أن يمتلكه وهو في منصب راتبه بالكاد يغطي ثمن «فردة واحدة» ثم يحدثنا عن النزاهة والشرف والاصلاح، وهو يرتديه!

القضية أبدا ليست ساذجة ولا عديمة القيمة والأثر، وبالتأكيد هي ليست عشوائية أو تلقائية.. فالنموذج الأول «الحذاء النسائي» وأمثاله هناك من يدعم نشره وتسويقه، ومنحه شهرة ومكانة اعلامية مميزة، بل والدفع باتجاه أن يصبح ظاهرة اجتماعية ومتداولة، يكون لها متابعون ومحبون ومتفاعلون.. فيما الثانية «حذاء السيد المسؤول» دليل على ظهور جيل جديد من الفاسدين الأنيقين، ممن يرتدون الماركات العالمية المعروفة، وهم يعرفون أن الشعب يعرف أنهم لصوص فاسدون وفاشلون، ولا يبالي لأنهم مع ذلك سيعيدون انتخابهم، ليحكمهم مرة أخرى، وهي أشكال يراد أن يصنع منهم صورة للحياة الجديدة وملذاتها!

هكذا نماذج تزداد وتتوسع وتتنوع، فما أن يخبو نجم أحدها حتى يتم تسويق غيره، وهناك عشرات النماذج الفارغة الساذجة، التي تنتظر دورها في النجومية المؤقتة، حتى ولو كانت على حساب أن يضحك الناس عليهم، وهناك من يسوق النموذج الثاني استخفافا بالمجتمع وقيمه، وهناك ماكينة مخابراتية اعلامية وتمويل ضخمة مجندة لذلك.. تستهدف جيلنا القادم، بقصد تسخيفه وتسفيهه وتسطيحه.

هي حروب ضروس ظاهرها الأحذية، لكن حقيقتها وباطنها صراع فكري، يستهدف مجتمعاتنا ونسيجها، وشبابنا وأجيالنا المستقبلية.. وهذه الصراعات أخطر من الحروب التقليدية التي تعودنا عليها، فهي ناعمة تجري من تحت أرجلنا وأمام ناظرينا، ويبدو أننا لم ننتبه لها، ومازلنا لم نفهم خطورتها، ناهيك عن تهيئة العدة والعدد لمواجهتها.

تلك المواجهة الفكرية ان خسرناها سنخسر كل شيء.. فالجيل القادم هو من سيقود حياتنا، وان لم نهيئهم بشكل جيد ونحصنهم، بالعلم والمعرفة لا بالقيود والجهل، سيكونوا أطوع لعدونا «مهما كان شكله وفكره» مما سيكون لمجتمعه وأمته وعقيدته.

