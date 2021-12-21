ثقافة الجُهلاء

آراء

نعم أسميها.. ثقافة الجهلاء، يقول الكاتب البريطاني بول آردن «معظم الناس.. أناس آخرون، أفكارهم.. آراء غيرهم، حياتهم تقليد، شغفهم مقتبس».

للثقافة تعاريف عدة ومكونات وخصائص وأهمية وتأثير، والحديث عنها يحتاج لبحث مفصل، لكن ما يهمنا في هذا المقال جزئية تسير في عكس طريق الثقافة ولذلك نأخذ هذا التعريف الذي قدمه محمد الهادي عفيفي وهو «كل ما صنعه الإنسان في بيئته خلال تاريخه الطويل في مجتمع معين وتشمل اللغة والعادات والقيم وآداب السلوك العام والأدوات والمعرفة والمستويات الاجتماعية والأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والقضائية».

وفي المعنى المجازي تثقف فلان على فلان ويقال تثقف على يد فلان في مدرسة كذا..

و بالمعنى المتداول أن الإنسان المثقف هو الذي يملك المعرفة في حقل من حقول الحياة كلياً أو جزئياً، كذلك الذي له رأيه حول بعض العادات والتقاليد سواء بالقبول أو الرفض حسب ما يملك من أدلة وقناعات، مع قبول ثقافة الآخر وهذا لا يعني بالضرورة الاقتناع بها، إنما هو إقرار بوجود الاختلاف، بشرط ألا تكون تلك الثقافة مبنية على حساب حقوق الآخر أو وجوده.

ومن أشكال الثقافة احترام أصحاب الاختصاص واحترام من لديه المعلومة الصحيحة.

والمشكلة التي يعاني منها المثقفون خصوصا في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة انتشار المعلومة هو التدني الملموس في مستوى النقاشات والتعليقات من «الجهلاء» و«أنصاف المثقفين» وهو ما سبب «تدهوراً ثقافياً» وانتشار «ثقافة الجهلاء» حيث ان «الجاهل» وأقصد هنا الجاهل بالشيء وليس من لا يعرف القراءة والكتابة «أصبح يناقش ويحاول جاهدا أن يثبت صحة المعلومة التي بحوزته أو رأيه رغم أنها خطأ ولا تمت للحقيقة بصلة، رغم أنه يعلم أنها خطأ أو لا يلتفت لحجة الطرف الآخر، ويتحدثون فيما لا يعلمون ويخوضون في حوارات لا يفقهون بها، فغابت المصداقية وأصبح التمييز بين العالم والجاهل والمعلم والتلميذ ليس سهلاً».

الاختلاف في وجهات النظر أمر صحي ومقبول إن لم يخرج عن دائرة الدليل والمنطق والاحترام ولكن سفاهة التفكير وسذاجة الفهم والاجتهاد في إثبات ما لا يعلم فيه عناصر أصبحت بارزة في ساحة النقاش خصوصاً بين الأفراد.

لا ضير أن يقول الإنسان أنه لا يعلم في مجال كذا وعلى سبيل المثال لا الحصر المجال الرياضي أو المجال الإعلامي ومن ثم يحاول أن يستقي المعلومة من أصحاب الاختصاص أو الخبرات.

هنا انتشرت «ثقافة الجهلاء» وأصبحت تلك الثقافة تسهم في عدم القدرة على تفهُّم الاختلاف والتعايش مع الاختلاف، وهنا على عاتق المثقفين مسؤولية كبيرة في نشر ثقافة الاستماع لأصحاب الاختصاص وتقبل الاختلاف بالرأي وفق معطيات منطقية.

ودمتم،،،

