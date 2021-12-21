«فيفا» متمسك بــ «كأس العالم كل سنتين»

دوليه

عاد الاقتراح الجدلي المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمتعلق بإقامة كأس العالم مرة كل سنتين بدلاً من النظام الحالي القائم على مرة كل أربع سنوات، إلى الطاولة أمس، إذ عقدت الهيئة الدولية قمة عالمية افتراضية مع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211.

ولن يكون هناك تصويت، لكن رئيس «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو قال إن الهدف هو التوصل الى إجماع. ولكن هل تريد الاتحادات الوطنية حقًا المزيد من بطولات كأس العالم، أم أن الفكرة التي روّج لها الفرنسي أرسين فينغر محكومٌ عليها بالفشل؟ واقترح مدرب أرسنال الإنكليزي السابق الذي يشغل منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، إقامة بطولة دولية كبرى كل عام، بالتناوب بين كأس العالم والبطولات القارية مثل كأس أوروبا وكوبا أميركا. وقال في حديث مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية في سبتمبر الماضي «لن يكون هناك مباريات أكثر من قبل. الفكرة متعلقة بتحسين وتطوير مستوى كرة القدم والبطولات، لا بالمال». ستشكل الفكرة تغييرًا جذريًا على الحدث العالمي، نظرًا لأن مونديال الرجال يقام كل أربع سنوات منذ النسخة الاولى في عام 1930، تمامًا مثل السيدات منذ 1991. ولكن هذا التغيير المقترح لا يحظى على موافقة الكثيرين. إذ قاد الاتحادان الاوروبي «يويفا» وأميركا الجنوبية «كونميبول» المعارضة. وقال قائد منتخب كرواتيا ولاعب وسط ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش «لا أرى الغاية من ذلك»، فيما عارضت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز بالإجماع هذا الاقتراح كما اعتبر أمين عام نقابة اللاعبين المحترفين (فيفبرو) التي تضم اتحادات أعضاء من 64 بلدًا، الهولندي يوناس باير-هوفمان، أن حظوظ

نجاح هذا الاقتراح ضئيلة جدًا «هو ربما وُلد ميتًا».

