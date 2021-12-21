أنشيلوتي مستاء

دوليه

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن استيائه من التعادل السلبي خلال مواجهة قادش، أول من امس ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني. وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد حاولنا حتى النهاية، لكننا افتقرنا إلى الفعالية في آخر 30 مترًا، لكن لا شيء لنوبخ اللاعبين، كنا نستحق النقاط الثلاث، وفي بعض الأحيان قد لا تستحق الفوز». وأضاف: «اليوم لم يكن لدينا مساحات، لعبنا خارج المنطقة، لكننا فعلنا الكثير من الأشياء بشكل جيد، وكان علينا الحفاظ على هدوئنا». وعن هازارد، أوضح: «كان من الصعب عليه دخول المباراة، لكن في الشوط الثاني كان أداؤه أفضل، ويمكن أن يكون سلاحا في النصف الثاني من الموسم». وحول عدم طرد كاسيميرو، أجاب: «رغم أنني لم أر هذه اللقطة، لكنه قطع الكرة من تدخل رجل لرجل». واستكمل: «قادش فعلوا ما كان يتوجب عليهم فعله، ونحن كان علينا أن نفتتح التسجيل».