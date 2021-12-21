loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

نابولي تفوّق على ميلان


ألحق نابولي بمضيفه ميلان الخسارة بهدف وحيد أول من أمس في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي وارتقى للمركز الثاني في جدول الترتيب. ودخل ميلان مواجهته مع نابولي وهو لم يتمكن من إلحاق الهزيمة بمنافسه في ملعب سان سيرو منذ انتصاره عليه 2-0 في ديسمبر عام 2014، لتتكرس العقدة مرة جديدة. وافتتح نابولي التسجيل عندما تابع المقدوني الشمالي الدولي أليف ألماس كرة برأسه مستثمرا عرضية من قائد الفريق البولندي بيوتر جيلينسكي داخل الشباك (5). والهدف هو الثاني للمقدوني في 18 مباراة في الدوري هذا الموسم. ورد ميلان برأسية لنجمه السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفبيتش مرت الى جانب القائم (18). وسجل ميلان هدف التعادل في الدقيقة 89 عبر لاعب وسطه الإيفواري فرانك كيسييه ألغي بداعي التسلل على جيرو بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد. ورفع نابولي رصيده الى 39 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 4 نقاط عن إنتر المتصدر، متفوقا بفارق الأهداف عن ميلان. وانتهت مباراة فيورنتينا مع ضيفه ساسوولو بالتعادل 2-2.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة