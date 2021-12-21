نابولي تفوّق على ميلان

دوليه

ألحق نابولي بمضيفه ميلان الخسارة بهدف وحيد أول من أمس في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي وارتقى للمركز الثاني في جدول الترتيب. ودخل ميلان مواجهته مع نابولي وهو لم يتمكن من إلحاق الهزيمة بمنافسه في ملعب سان سيرو منذ انتصاره عليه 2-0 في ديسمبر عام 2014، لتتكرس العقدة مرة جديدة. وافتتح نابولي التسجيل عندما تابع المقدوني الشمالي الدولي أليف ألماس كرة برأسه مستثمرا عرضية من قائد الفريق البولندي بيوتر جيلينسكي داخل الشباك (5). والهدف هو الثاني للمقدوني في 18 مباراة في الدوري هذا الموسم. ورد ميلان برأسية لنجمه السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفبيتش مرت الى جانب القائم (18). وسجل ميلان هدف التعادل في الدقيقة 89 عبر لاعب وسطه الإيفواري فرانك كيسييه ألغي بداعي التسلل على جيرو بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد. ورفع نابولي رصيده الى 39 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 4 نقاط عن إنتر المتصدر، متفوقا بفارق الأهداف عن ميلان. وانتهت مباراة فيورنتينا مع ضيفه ساسوولو بالتعادل 2-2.