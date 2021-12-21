«تأديبية يويفا» تعتبر توتنهام خاسراً أمام رين

دوليه

اعتبرت اللجنة التأديبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم توتنهام خاسراً أمام رين بنتيجة (3-0) في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.وكان «يويفا» أعلن إلغاء المباراة المقررة بين توتنهام ورين ضمن مسابقة «كونفرنس ليغ» والتي تأجلت أصلاً بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف توتنهام، ولتعذر الاتفاق على موعد معين ضمن المهلة المحددة.وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي وقتها: «للأسف وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لم نتمكن من التوصل إلى حل يرضي الفريقين» مشيراً إلى أنّ نتيجة هذه المباراة ستحددها لجنة الانضباط في الاتحاد القاري.

