loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«تأديبية يويفا» تعتبر توتنهام خاسراً أمام رين


اعتبرت اللجنة التأديبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم توتنهام خاسراً أمام رين بنتيجة (3-0) في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.وكان «يويفا» أعلن إلغاء المباراة المقررة بين توتنهام ورين ضمن مسابقة «كونفرنس ليغ» والتي تأجلت أصلاً بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف توتنهام، ولتعذر الاتفاق على موعد معين ضمن المهلة المحددة.وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي وقتها: «للأسف وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لم نتمكن من التوصل إلى حل يرضي الفريقين» مشيراً إلى أنّ نتيجة هذه المباراة ستحددها لجنة الانضباط في الاتحاد القاري.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة